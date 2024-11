El motiu pel qual Donald Trump perjudica els accionistes del BBVA

per Pol Nadal

Les eleccions presidencials als Estats Units van deixar un clar guanyador: Donald Trump. Les enquestes estaven molt ajustades, però el dia clau, va guanyar el candidat republicà. Trump es va imposar als estats on estava previst que s'imposés. També ho va fer als estats en què el guanyador estava en dubte. Resultat: una victòria aclaparadora sobre Kamala Harris.

És aviat per saber què passarà al món els propers mesos. Els Estats Units són la principal potència mundial i la victòria de Donald Trump pot influir en les dades macroeconòmiques. El conflicte entre Israel i Palestina , la guerra entre Rússia i Ucraïna... són moltes les incògnites per resoldre i que coneixerem en poc temps.

En principi, les empreses americanes es veuran enfortides gràcies a les polítiques d'aranzels contra les empreses de fora dels Estats Units. Per exemple, fa unes quantes setmanes vam saber que empreses productores d'oli i de vi espanyoles van mostrar la seva preocupació per l'augment de costos per culpa d'aquestes polítiques.

Una de les empreses de l'Ibex que es podrien veure afectades per aquestes decisions seria BBVA. En aquest sentit, el president dels Estats Units hagi promès imposar un aranzel del 25% a "totes" les importacions de Mèxic, un dels principals mercats per a l'entitat.

Aquesta decisió ha provocat un efecte dòmino sobre la resta d'entitats financeres. D'aquesta manera, Sabadell va caure al voltant d'un 2,8%, mentre Santander va cedir un 1% i CaixaBank va retrocedir també prop d'un 1%. Dades de la data de filtració de la notícia.

Per què ha pres aquesta decisió?

El motiu són els "estrangers il·legals" i el "crim i les drogues" que, segons ha declarat, creuen la frontera. "Milers de persones estan travessant Mèxic i Canadà, portant crim i drogues a nivells mai abans vists". Amb aquesta mesura, vol frenar aquesta situació.

Problemes per a BBVA

BBVA genera bona part del benefici. En els resultats del tercer trimestre els dirigents es van felicitar pel seu creixement al país asteca (+12,3% en euros constants) i Espanya (+1,5%), "dos dels mercats clau del grup". A Mèxic, BBVA és la principal entitat financera.

Donald Trump: anàlisi de la victòria

Donald Trump ha estat declarat vencedor de les eleccions presidencials dels Estats Units del 2024, assegurant el seu retorn a la Casa Blanca com el 47è president del país. Aquesta victòria marca una fita històrica, ja que Trump es converteix en el primer president en més d'un segle a assolir dos mandats no consecutius, seguint els passos de Grover Cleveland el 1892.

En el seu camí cap a la victòria, Trump va recuperar estats clau que havia perdut el 2020, incloent Pennsilvània, Wisconsin i Geòrgia. A més, va consolidar la seva posició en guanyar en altres estats decisius com Carolina del Nord i Michigan.

La candidata demòcrata, Kamala Harris, va reconèixer la seva derrota i va felicitar Trump per la seva victòria, subratllant la importància d'acceptar els resultats electorals.

Amb aquesta victòria, Trump va obtenir almenys 295 vots del Col·legi Electoral, superant àmpliament els 270 necessaris per guanyar la presidència.