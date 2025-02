Mongetes del ganxet, com fer-les amb promoció de Bonpreu que no et pots perdre

Les mongetes del ganxet són, per a molts, un dels tresors més apreciats de la cuina catalana. Suau de textura i amb una forma característica lleugerament corbada, aquest tipus de mongeta es guanya el favor de qui la tasta per primera vegada. Per als aficionats a la gastronomia local, Bonpreu ha llançat una promoció especial que permet adquirir aquests llegums a un preu més baix de l'habitual, brindant l'oportunitat de gaudir del seu sabor únic sense que la butxaca se'n ressenti.

Una promoció amb descompte que convé aprofitar

En el marc de les ofertes estacionals, Bonpreu ofereix les mongetes del ganxet (ja siguin en versió seca o cuita, depenent de la disponibilitat) amb un descompte del 25% respecte al seu preu habitual. Aquesta rebaixa resulta atractiva, especialment considerant que es tracta d'un producte amb denominació d'origen o indicació geogràfica protegida en determinades zones de Catalunya, la qual cosa garanteix un control de qualitat i una traçabilitat acuradament supervisada.

| BonpreuEsclat

A més, aquells que estiguin familiaritzats amb el mercat dels llegums sabran que les mongetes del ganxet solen tenir un cost una mica més elevat que altres varietats de mongeta. Per això, fer-se amb elles durant una promoció com la de Bonpreu suposa no només un estalvi important, sinó també l'oportunitat de descobrir un aliment distintiu de la gastronomia catalana. I això no és tot, les mongetes es conserven bé a llarg termini (si són seques) o es poden congelar (si són cuites) per utilitzar-les en diferents receptes al llarg del temps.

Per què són una bona proposta?

Qualitat autòctona. Les mongetes del ganxet formen part del patrimoni culinari local, sent un producte emblemàtic de Catalunya. El seu cultiu, selecció i envasat impliquen processos molt cuidats, la qual cosa es reflecteix en un sabor i en una textura que les fan inconfusibles.

Aportació nutricional. Com que és un llegum, és rica en proteïnes vegetals, fibra i minerals com el ferro o el potassi. Això les converteix en un aliment especialment interessant per a dietes equilibrades.

Versatilitat. S'adapten a una àmplia gamma de preparacions, des de plats tradicionals de cullera fins a amanides fredes o guisats amb carn o marisc.

Com cuinar les mongetes del ganxet?

Versió seca: Si s'adquireixen seques, és fonamental deixar-les en remull durant 8-12 hores abans de la cocció. Un cop hidratades, es recomana cuinar-les a foc suau amb aigua freda i sense sal, durant aproximadament 1-2 hores, fins que resultin tendres. Molts cuiners aconsellen afegir una fulla de llorer o una branca de farigola per aromatitzar.

Versió cuita: Si les compres ja cuites, n'hi ha prou amb escórrer-les, esbandir-les i afegir-les a la recepta en els últims minuts d'elaboració. D'aquesta manera, evites que es desfacin i conserves la seva textura característica.

| Bonpreu

Receptes perfectes per a les mongetes del ganxet

Estofat amb botifarra. Un plat típic que combina mongetes del ganxet amb trossos de botifarra, sofregit de tomàquet i ceba, i espècies com pebre vermell. Se sol finalitzar amb un toc de picada d'all i julivert, aportant un punt extra de sabor.

Saltat amb bolets. Ideal per a un menú de tardor, consisteix a saltar un assortiment de bolets (rovellons, xampinyons, shiitake) amb all i julivert. Un cop cuinats, s'afegeixen les mongetes ja bullides i es deixa escalfar tot junt durant uns minuts per unificar sabors.

Amanida tèbia. Perfecta per a dies més càlids o per buscar un plat lleuger. Les mongetes es barregen amb enciams variats, tomàquet, ceba tendra i tonyina o ventresca, amanint-les amb un bon oli d'oliva verge extra. El resultat és una amanida proteica i plena de matisos.

Crema de mongetes. Tritura les mongetes amb un brou suau de verdures o pollastre, afegeix un raig d'oli i un toc de pebre, i obtindràs una crema sedosa molt reconfortant. Es pot decorar amb crostons o herbes fresques.