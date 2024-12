El misteriós missatge de WhatsApp que esparvera a tothom: El seu veritable significat

WhatsApp és una de les aplicacions de missatgeria instantània més utilitzades del món, cada dia milions de persones s'envien missatges, fotos i vídeos per mantenir-se en contacte. Però no tot allò que arriba al nostre mòbil té un propòsit clar. De vegades, apareixen missatges estranys, números sense explicació o cadenes virals que generen confusió i fins a certa por. Recentment, un missatge en particular ha posat molts usuaris en alerta.

L'enigma dels números al WhatsApp

En els darrers dies, un missatge amb el número 7642 ha començat a circular per WhatsApp. Molts usuaris el reben sense cap context, generant sorpresa i, en alguns casos, preocupació. Lo estrany d'aquest missatge és que no conté més informació, no va acompanyat de text ni d'imatges, cosa que alimenta la incertesa sobre el seu origen i el seu significat.

El primer impuls dels qui el reben sol ser ignorar-lo o, fins i tot, eliminar-lo per por que es tracti d'algun tipus d'estafa o d'un intent d'hackeig. D'altres vegades, les persones busquen a internet el significat d'aquests números per saber si realment s'han de preocupar o no. La veritat és que aquest tipus de missatges té un origen curiós i un significat molt menys perillós del que molts s'imaginen.

| Canva

El veritable significat del número 7642

Lluny d'ésser una amenaça, el número 7642 té un significat relacionat amb el llenguatge juvenil i la cultura digital. En concret, aquest nombre ha estat interpretat com una forma codificada de comunicació, especialment entre adolescents i usuaris joves. El número té un significat afectuós que sol traduir-se com “t'estimo per sempre”. Això sorgeix d'un joc en què els nombres substitueixen paraules o frases segons la quantitat de lletres que tenen.

Aquest fenomen no és nou. Des de fa anys, els codis numèrics s'han utilitzat en missatges per expressar sentiments o idees de manera simplificada. Per exemple, el número 143 s'ha fet servir durant molt de temps com una manera de dir “I love you”: cada xifra correspon al nombre de lletres que té cada paraula. En aquest cas, 7642 segueix aquesta tradició i es converteix en una forma original i creativa d'expressar afecte.

L'origen dels codis numèrics

Els números com a mitjà de comunicació tenen l'origen en l'era dels missatges de text. Quan els SMS tenien límits de caràcters i el llenguatge s'havia d'adaptar, aquest tipus de codis van començar a guanyar popularitat entre els més joves. WhatsApp ha heretat aquesta tendència, i amb el seu abast global aquests missatges ara circulen més ràpid que mai.

| Canva

L'ús de números com 7642 no només reflecteix un joc lingüístic, sinó també una manera de mantenir certa privadesa. Com que no és un missatge evident, només aquells qui estiguin familiaritzats amb el codi n'entendran el seu veritable significat. Això ha fet que aquests missatges es converteixin en una manera divertida de comunicar-se, especialment entre amics o parelles.

Heu de respondre si rebeu el missatge?

Si rebeu un missatge amb el número 7642, no hi ha motiu per alarmar-se. Generalment, és una persona propera que vol enviar-te un missatge especial d'una manera diferent. Respondre o no dependrà de la relació que tinguis amb aquesta persona. En qualsevol cas, aquest tipus de missatges no representen cap risc per a la vostra seguretat ni per a les vostres dades.

Els codis numèrics a WhatsApp demostren que el llenguatge digital segueix evolucionant. Missatges com 7642 són només un exemple de com les persones troben maneres creatives per expressar-se a l'era de la tecnologia.