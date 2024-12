Sóc advocat i et dic què fer amb una inspecció d'Hisenda que consideres injusta

per Pol Nadal

La notificació d'una inspecció d'Hisenda pot generar inquietud, especialment si consideres que no està justificada o que hi ha errors. Tot i això, és important mantenir la calma i actuar amb mètode. A continuació, t'explico els passos que cal seguir a Espanya si reps una inspecció fiscal que consideres injusta o errònia.

En primer lloc, revisa detingudament la comunicació oficial que has rebut. Aquest document ha d'indicar el motiu de la inspecció, l'abast de la mateixa i el termini per aportar la documentació sol·licitada. Assegura't que estiguin correctament consignades les teves dades fiscals, el període que s'inspeccionarà i les obligacions tributàries objecte de revisió. Si detectes errors formals, això pot ser un argument a favor teu més endavant.

| ACN, Dean Drobot, XCatalunya

Un cop confirmada la inspecció, reuneix tota la documentació comptable, factures, declaracions d'impostos i registres. Amb això podràs justificar la teva activitat econòmica i el compliment correcte de les teves obligacions fiscals. La preparació és clau: tenir la informació organitzada i completa us permetrà respondre amb seguretat i rapidesa als requeriments d'Hisenda.

Busca ajut d'un fiscalista

Considera cercar assessorament professional. Un advocat especialitzat en dret tributari o un assessor fiscal amb experiència poden avaluar si la inspecció presenta irregularitats o si les obligacions estan plenament satisfetes. L'assessorament és valuós per entendre l'abast legal de la inspecció, identificar possibles vulneracions dels teus drets i preparar una estratègia adequada.

Si durant la inspecció detectes que Hisenda sol·licita informació irrellevant o que les actuacions excedeixen el marc legal, el teu advocat pot presentar escrits d'al·legacions o aclariments. Aquestes comunicacions permeten explicar la situació, oposar-se a requeriments injustificats i assenyalar possibles errors a l'actuació inspectora.

| ACN, PixaBay, WebTechExperts, XCatalunya

Mantingues un to col·laboratiu i respectuós amb els funcionaris de l'Agència Tributària. Tot i que creguis que la inspecció és injusta, mostrar una actitud hostil o negar-te a col·laborar complicarà el procés. Facilita l'accés a la informació sol·licitada dins dels terminis atorgats. El teu assessor podrà indicar-te si certes peticions excedeixen el que és raonable.

Si la inspecció conclou amb una proposta de liquidació o sanció que consideres injusta, tens dret a presentar-hi al·legacions. En aquest tràmit, podràs exposar els teus arguments, aportar proves addicionals i assenyalar errors de fet o de dret a l'acta de la inspecció. És el moment de defensar els teus drets amb la màxima claredat i detall possible.

L'Agència Tributària valorarà les al·legacions i emetrà una resolució. Si continueu en desacord amb aquesta decisió, teniu l'opció d'interposar un recurs de reposició davant el mateix òrgan que va dictar la resolució, o un recurs d'alçada si escau. Aquests recursos administratius són passos previs obligatoris abans d'acudir a la via judicial.

| ACN, XCatalunya

Via judicial després d'esgotar la via prèvia

En cas d'esgotar la via administrativa sense aconseguir un resultat satisfactori, pots acudir a la via contenciosa administrativa davant del jutjat o tribunal competent. Allí, un jutge avaluarà les proves, les actuacions d'Hisenda i els teus arguments. Comptar amb un advocat especialitzat és essencial per presentar una demanda sòlida i fonamentada.

Mentre dura el procés, segueix complint puntualment les teves obligacions fiscals. La manca de pagament o retards poden generar recàrrecs, interessos i sancions addicionals. Mantenir la teva situació fiscal al dia demostra bona fe i redueix les possibilitats de més problemes amb Hisenda.