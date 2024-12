El misterioso WhatsApp que asusta a muchos: Su verdadero significado

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas del mundo, cada día millones de personas se envían mensajes, fotos y vídeos para mantenerse en contacto. Pero no todo lo que llega a nuestro móvil tiene un propósito claro. A veces, aparecen mensajes extraños, números sin explicación o cadenas virales que generan confusión y hasta cierto miedo. Recientemente, un mensaje en particular está dando mucho de qué hablar y ha puesto a muchos usuarios en alerta.

El enigma de los números en WhatsApp

En los últimos días, un mensaje con el número 7642 ha comenzado a circular por WhatsApp. Muchos usuarios lo reciben sin contexto alguno, generando sorpresa y, en algunos casos, preocupación. Lo extraño de este mensaje es que no contiene más información, no va acompañado de texto ni imágenes, lo que alimenta la incertidumbre sobre su origen y significado.

El primer impulso de quienes lo reciben suele ser ignorarlo o incluso eliminarlo por temor a que se trate de algún tipo de estafa o intento de hackeo. En otras ocasiones, las personas buscan en internet el significado de estos números para saber si realmente deben preocuparse o no. Lo cierto es que este tipo de mensajes tiene un origen curioso y un significado mucho menos peligroso de lo que muchos imaginan.

El verdadero significado del número 7642

Lejos de ser una amenaza, el número 7642 tiene un significado relacionado con el lenguaje juvenil y la cultura digital. En concreto, este número ha sido interpretado como una forma codificada de comunicación, especialmente entre adolescentes y usuarios jóvenes. El número tiene un significado afectuoso que suele traducirse como “te quiero para siempre”. Esto surge de un juego en el que los números sustituyen palabras o frases según la cantidad de letras que estas tienen.

Este fenómeno no es nuevo. Desde hace años, los códigos numéricos se han utilizado en mensajes para expresar sentimientos o ideas de forma simplificada. Por ejemplo, el número 143 se ha usado durante mucho tiempo como una manera de decir “I love you”, ya que cada cifra corresponde al número de letras en cada palabra. En este caso, 7642 sigue esa tradición y se convierte en una forma original y creativa de expresar cariño.

El origen de los códigos numéricos

Los números como medio de comunicación tienen su origen en la era de los mensajes de texto. Cuando los SMS tenían límites de caracteres y el lenguaje debía adaptarse, este tipo de códigos comenzó a ganar popularidad en comunidades jóvenes. WhatsApp ha heredado esta tendencia, y con su alcance global, estos mensajes ahora circulan más rápido que nunca.

El uso de números como 7642 no solo refleja un juego lingüístico, sino también una manera de mantener cierta privacidad. Al no ser un mensaje evidente, solo aquellos familiarizados con el código entenderán su verdadero significado. Esto ha hecho que estos mensajes se conviertan en una forma divertida de comunicación, especialmente entre amigos o parejas.

¿Debes responder si recibes el mensaje?

Si recibes un mensaje con el número 7642, no hay motivo para alarmarse. Generalmente, se trata de una persona cercana que quiere enviarte un mensaje especial de una forma diferente. Responder o no dependerá de la relación que tengas con esa persona. En cualquier caso, este tipo de mensajes no representan ningún riesgo para tu seguridad ni para tus datos.

Los códigos numéricos en WhatsApp demuestran que el lenguaje digital sigue evolucionando. Mensajes como 7642 son solo un ejemplo de cómo las personas encuentran formas creativas para expresarse en la era de la tecnología.