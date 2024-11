El missatge de Caixa Enginyers als clients del Banc Sabadell

El director general de Caixa Enginyers, Joan Cavallé, creu que "molts" clients del Banc Sabadell poden "tenir interès" a la seva entitat en cas que l'opa del BBVA acabi prosperant. Així ho ha defensat aquest dimarts en una trobada amb la premsa, on ha indicat que la cooperativa de crèdit comparteix un "model de proximitat" amb l'entitat d'origen vallesà.

El directiu ha admès que Caixa Enginyers pot tenir una “oportunitat més gran” respecte d'altres competidors a l'hora de captar socis, sobretot aquells que es moguin per un component “emocional”, tal com va passar els anys del Procés, quan van captar més de 35.000 en dos exercicis. Tot i això, Cavallé ha evitat comparar el cas amb el 2017.

"És un escenari de risc poder tenir moltes persones que vinguin a Caixa Enginyers", ha assegurat Cavallé en declaracions a l'ACN. "El que no volem és defraudar ningú, ni els socis actuals ni els nous que es puguin incorporar, i per això ja estem treballant perquè els nostres equips estiguin el més afinats possible per si això acaba passant", ha respost preguntat pel possible impacte de l'opa a la cooperativa de crèdit.

En la mateixa línia, el directiu va ressaltar que quan al sector es redueix la competència per fer bancs més grans, entitats com la seva, que prioritzen la "proximitat", tendeixen a "guanyar espai".

"Amb les finances les persones també volen un espai d'assessorament personal proper i això és el que Caixa Enginyers desenvolupa", ha afirmat.

El director general, que deixarà el càrrec a final d'any amb motiu de la seva jubilació, també ha indicat que el fet que l'opa s'allargui està "distorsionant" el mercat bancari.

Cavallé ho ha justificat assegurant que els dos bancs que protagonitzen l'operació llancen ofertes atractives i per a la resta d'entitats és "difícil" competir. Tot això, ha indicat, a llarg termini “no és sostenible”. Al cap i a la fi, el directiu ha assegurat que Caixa Enginyers contempla "tots els escenaris" en relació amb l'opa.

L'impost a la banca, una mesura "controvertida"

Sobre l'impost a la banca, una altra de les qüestions d'actualitat al sector, Cavallé ha admès que no els agrada que s'introdueixin costos, però ha demanat al govern espanyol que "aclareixi" cap on pararan els diners que recapta amb el tribut.

"Crec que això ajudaria tothom, tant el sector, a entendre quin és el sentit d'aquesta mesura fiscal que pot ser, almenys, controvertida", ha opinat.

Per part seva, el seu successor al capdavant de l'entitat, Juanjo Llopis, s'ha mostrat més bel·ligerant i ha indicat que "la manera com s'ha fet i com s'ha fet" no els sembla bé. "És millor no governar a cop de reial decret i generar espais de confiança", ha dit.

Prop de 10.000 socis més durant el 2024

Aquest dimarts Caixa Enginyers també ha avançat que preveu tancar el 2024 amb aproximadament 10.000 socis més que l'any anterior. Tot i que la xifra no és la que l'entitat s'havia proposat al principi (18.000), Cavallé ha pronosticat que l'exercici acabarà amb números "molt positius" per a la cooperativa de crèdit catalana, també des del punt de vista financer.

A més, l'entitat ha fet un bon balanç del projecte d'oficines bancàries mòbils que van engegar durant el setembre. El proper 2 de desembre inaugurarà la tercera ruta, la que recorrerà la Catalunya central.

Relleu “continuista”

Pel que fa al relleu "històric" al capdavant de Caixa Enginyers, Cavallé ha manifestat que deixa el càrrec "amb absolutes garanties de continuïtat".

L'actual directiu, que fa 19 anys que està al capdavant de la cooperativa de crèdit, ha assegurat que se'n va "feliç i molt content" i ha indicat que encara "amb molta il·lusió " la nova etapa. "Ara he de pensar què vull ser quan sigui gran", ha fet broma.

El seu successor, Juanjo Llopis, ha elogiat la feina. "Deixa l'entitat al moment més alt de la seva història", ha dit; "Treballaré amb l'encàrrec de preservar la seva essència", ha afegit. Cavallé i Llopis ja van treballar junts en altres entitats financeres.