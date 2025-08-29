El mirador de penya-segats que talla la respiració a la Costa Brava: Com arribar-hi

Entre cales amagades i pobles mariners, la Costa Brava guarda racons que sorprenen fins i tot aquells que la visiten cada any. A la comarca de la Selva hi ha platges urbanes i entorns verges. També hi ha escenaris que conviden a aturar-se i contemplar la natura amb calma.
Parlem de Tossa de Mar. Poble conegut pel seu recinte emmurallat i els seus carrers estrets, és un dels destins més emblemàtics d’aquest litoral de Girona. Tanmateix, a pocs metres del nucli històric s’obre un espai menys conegut que regala una de les vistes més colpidores de la Mediterrània.
Com arribar-hi?
El trajecte cap a Tossa de Mar és senzill tant en cotxe com en transport públic. Des de Girona es triga aproximadament una hora en vehicle, mentre que des de Barcelona el trajecte supera lleugerament les dues hores. L’estació d’autobusos de Tossa de Mar connecta amb diverses localitats properes i permet arribar-hi sense necessitat de cotxe.
Un cop al centre, n’hi ha prou amb caminar uns minuts des de la muralla medieval fins a la cala més propera. No hi ha horari de tancament. Es tracta d’un accés lliure durant tot l’any, tot i que es recomana evitar les hores centrals d’estiu per la forta insolació.
Com aprofitar-ho i evitar cues: principals recomanacions
Tot i que la zona no registra l’afluència massiva d’altres platges de la Costa Brava, convé planificar l’excursió en franges tranquil·les. A trenc d’alba, la llum suau crea un ambient íntim i les aigües romanen gairebé desertes. Al capvespre, els penya-segats s’omplen de tons daurats que conviden a immortalitzar l’experiència en fotografies.
Per a qui es pregunti quina és la millor època de l’any, la primavera i l’inici de la tardor ofereixen temperatures suaus i menys visitants. Cal portar calçat tancat? Sí, especialment si es vol baixar fins a la sorra de la cala, ja que els accessos tenen trams complicats.
L’indret millora cada dia
El punt clau que captiva el visitant es revela a la cala d’Es Codolar, situada just sota les muralles de Tossa de Mar. Des d’allà parteix un mirador natural davant de penya-segats abruptes que tallen la respiració per la seva verticalitat.
Aquest enclavament, cada cop més popular a les xarxes socials, ha començat a rebre més visitants els darrers mesos. Les autoritats locals estudien noves senyalitzacions per orientar millor els viatgers i garantir la conservació de l’entorn, fet que fa de 2025 un any de transició per a aquest paisatge. En els anys vinents també es preveu una gran arribada de més visitants.