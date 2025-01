Els millors vins catalans en una taula: Segona unitat al 50 % a Bonpreu

La riquesa vinícola de Catalunya és un autèntic tresor per als amants del bon vi. Amb denominacions d'origen tan reconegudes com Penedès, Terra Alta o Montsant, la diversitat de matisos i sabors resulta impressionant. Per a aquells que busquen renovar el seu celler o descobrir noves propostes, Bonpreu ofereix ara una promoció molt temptadora.

Fins al 3 de febrer, en comprar dues ampolles d'alguns dels vins més emblemàtics d'aquestes D.O., la segona unitat tindrà un 50 % de descompte. Aquesta iniciativa obre la porta a provar diferents varietats sense haver d'assumir una gran despesa econòmica, i a delectar-se amb el millor de la tradició vinícola catalana.

| Bonpreu

Varietat per a tots els paladars

En la selecció destaquen tant vins blancs com negres, abastant des de DO Montsant fins a DO Penedès o DO Terra Alta, entre altres. Algunes referències destacades són:

Finca Cal Janes (DO Penedès). Aquest negre s'elabora amb raïms seleccionats per aconseguir un equilibri entre fruita madura i certa complexitat en boca. Els seus tocs afruitats i el seu cos mitjà el fan adequat per acompanyar carns vermelles o plats de pasta amb salses substancioses. El seu preu normal ronda els 6,69 € per ampolla, però gràcies al descompte del 50 % en la segona unitat, cadascuna surt al voltant de 5,02 € si se'n compren dues.

Ull de Llebre (DO Penedès). Ull de Llebre és un dels raïms més versàtils de la Península. Aquest vi es caracteritza per la seva suavitat, un color robí intens i notes a fruites vermelles. Resulta molt fàcil de beure i agrada als paladars que busquen un equilibri entre acidesa i un final persistent. El seu preu sol situar-se en els 6,99 € la primera ampolla, i la segona surt a 3,50 €.

Raig de Raïm (DO Terra Alta). Disponible tant en negre com en blanc, Raig de Raïm representa l'esperit de la Terra Alta, zona amb una llarga tradició vitivinícola. El blanc, elaborat sovint amb garnatxa blanca, destaca per la seva frescor i un punt floral en nas, perfecte per a mariscs i peixos. El negre, per la seva banda, ofereix matisos especiats i un taní amable. Amb la promoció, ambdós se situen al voltant dels 5,24 € l'ampolla si se'n compren dues.

Càtar (DO Montsant). El Montsant s'ha fet un nom en el panorama enològic gràcies a la seva altitud, sòls característics i la influència del clima mediterrani. Càtar és un vi negre que combina la potència de la garnatxa i la subtilesa d'altres varietats per oferir un glop equilibrat, ideal per acompanyar estofats i carns de caça. El primer preu és d'uns 5,99 €, mentre que la segona unitat baixa a 3 €, quedant ambdues a 4,49 € la unitat.

Olla Negra (DO Montsant). Amb un perfil una mica més intens, Olla Negra aconsegueix un excel·lent equilibri entre la frescor de les garnatxes i l'estructura de varietats com la carinyena o la syrah. Ideal per a paladars que busquen alguna cosa més complexa. Gràcies a l'oferta, el primer preu de 5,95 € i la segona ampolla a 2,98 € es converteixen en un cost mitjà de 4,46 € per ampolla.

La Picossa (DO Terra Alta). Disponible en negre o en blanc, aquest celler destaca per l'expressió genuïna dels raïms locals. El negre emfatitza la fruita negra i els tocs balsàmics, mentre que el blanc aporta sensacions cítriques i notes herbàcies. El preu normal ronda els 7,99 €, però amb la segona unitat al 50 % es pot aconseguir cada ampolla per uns 5,99 €.

| Bonpreu

Consells de maridatge i conservació

Si bé cada vi té els seus matisos específics, en general els vins de DO Montsant combinen bé amb carns vermelles, plats de cullera i formatges semicurat. D'altra banda, els vins de DO Penedès solen ser més lleugers i afruitats, perfectes per a pastes, arrossos i aperitius.

Finalment, els de DO Terra Alta, especialment els blancs de garnatxa, resulten magnífics amb peixos i plats mediterranis.

Per gaudir al màxim d'aquests vins, es recomana conservar-los en un lloc fresc i sense llum directa, i servir-los a la temperatura adequada: entre 12 °C i 16 °C per als negres joves, i una mica més baixa per als blancs.