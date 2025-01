Los mejores vinos catalanes en una mesa: Segunda unidad al 50 % en Bonpreu

La riqueza vinícola de Catalunya es un auténtico tesoro para los amantes del buen vino. Con denominaciones de origen tan reconocidas como Penedès, Terra Alta o Montsant, la diversidad de matices y sabores resulta impresionante. Para quienes buscan renovar su bodega o descubrir nuevas propuestas, Bonpreu ofrece ahora una promoción muy tentadora.

Hasta el 3 de febrero, al comprar dos botellas de algunos de los vinos más emblemáticos de estas D.O., la segunda unidad tendrá un 50 % de descuento. Esta iniciativa abre la puerta a probar distintas variedades sin tener que asumir un gran desembolso económico, y a deleitarse con lo mejor de la tradición vinícola catalana.

| Bonpreu

Variedad para todos los paladares

En la selección destacan tanto vinos blancos como tintos, abarcando desde DO Montsant hasta DO Penedès o DO Terra Alta, entre otras. Algunas referencias sobresalientes son:

Finca Cal Janes (DO Penedès). Este tinto se elabora con uvas seleccionadas para conseguir un equilibrio entre fruta madura y cierta complejidad en boca. Sus toques afrutados y su cuerpo medio lo hacen adecuado para acompañar carnes rojas o platos de pasta con salsas sustanciosas. Su precio normal ronda los 6,69 € por botella, pero gracias al descuento del 50 % en la segunda unidad, cada una sale alrededor de 5,02 € si se compran dos.

Ull de Llebre (DO Penedès). Conocido en otras regiones como Tempranillo, Ull de Llebre es una de las uvas más versátiles de la Península. Este vino se caracteriza por su suavidad, un color rubí intenso y notas a frutas rojas. Resulta muy fácil de beber y gusta a los paladares que buscan un equilibrio entre acidez y un final persistente. Su precio suele situarse en los 6,99 € la primera botella, y la segunda sale en 3,50 €.

Raig de Raïm (DO Terra Alta). Disponible tanto en tinto como en blanco, Raig de Raïm representa el espíritu de la Terra Alta, zona con una larga tradición vitivinícola. El blanco, elaborado a menudo con garnacha blanca, destaca por su frescura y un punto floral en nariz, perfecto para mariscos y pescados. El tinto, por su parte, ofrece matices especiados y un tanino amable. Con la promoción, ambos se sitúan en torno a los 5,24 € la botella si se compran dos.

Càtar (DO Montsant). El Montsant se ha hecho un nombre en el panorama enológico gracias a su altitud, suelos característicos y la influencia del clima mediterráneo. Càtar es un vino tinto que combina la potencia de la garnacha y la sutileza de otras variedades para ofrecer un trago equilibrado, ideal para acompañar estofados y carnes de caza. El primer precio es de unos 5,99 €, mientras que la segunda unidad baja a 3 €, quedando ambas a 4,49 € la unidad.

Olla Negra (DO Montsant). Con un perfil algo más intenso, Olla Negra logra un excelente balance entre la frescura de las garnachas y la estructura de variedades como la cariñena o la syrah. Ideal para paladares que buscan algo más complejo. Gracias a la oferta, el primer precio de 5,95 € y la segunda botella a 2,98 € se convierten en un coste medio de 4,46 € por botella.

La Picossa (DO Terra Alta). Disponible en tinto o en blanco, esta bodega destaca por la expresión genuina de las uvas locales. El tinto enfatiza la fruta negra y los toques balsámicos, mientras que el blanco aporta sensaciones cítricas y notas herbáceas. El precio normal ronda los 7,99 €, pero con la segunda unidad al 50 % se puede conseguir cada botella por unos 5,99 €.

| Bonpreu

Consejos de maridaje y conservación

Si bien cada vino tiene sus matices específicos, en general los vinos de DO Montsant combinan bien con carnes rojas, platos de cuchara y quesos semicurados. Por otro lado, los vinos de DO Penedès suelen ser más ligeros y frutales, perfectos para pastas, arroces y aperitivos.

Finalmente, los de DO Terra Alta, especialmente los blancos de garnacha, resultan magníficos con pescados y platos mediterráneos.

Para disfrutar al máximo de estos vinos, se recomienda conservarlos en un lugar fresco y sin luz directa, y servirlos a la temperatura adecuada: entre 12 °C y 16 °C para los tintos jóvenes, y algo más baja para los blancos.