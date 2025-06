El millor lot estalvi per Sant Joan a Bonpreu i Esclat: Tothom el reserva

Cada any, la revetlla de Sant Joan marca un abans i un després en el consum de productes típics als supermercats catalans. Més enllà de l’auge de les vendes de petards i begudes, existeix un fenomen menys visible però igual d’important: la compra anticipada de lots estalvi pensats especialment per a aquesta celebració.

I és que, segons dades recents de consum, el juny és un dels mesos on més repunta la venda de coques de Sant Joan i caves a les grans superfícies, amb xifres que multipliquen per tres la demanda habitual en qualsevol altre moment de l’any.

Aquesta tendència, lluny de ser casual, respon a un hàbit molt arrelat a la cultura catalana: la planificació de la revetlla com una autèntica festa familiar i veïnal, on el menjar i la beguda són elements centrals. No és estrany que, en aquest context, les principals cadenes de supermercats reforcin la seva oferta amb lots estalvi que simplifiquen la compra, ajusten els preus i permeten gaudir de productes de qualitat sense necessitat de recórrer diferents passadissos o establiments.

| BonpreuEsclat

Un lot pensat per a la tradició: coca i cava a un preu imbatible

El lot estalvi de Bonpreu i Esclat per a Sant Joan està dissenyat per respondre als clàssics de la celebració: la coca de Perafita i el cava Elyssia Freixenet. En concret, inclou dues coques de Perafita a escollir entre diferents varietats, elaborades a l’estil tradicional amb llenya de pi, i una ampolla de cava Brut Nature Elyssia Freixenet, de 750 ml.

El valor d’aquest lot ascendeix a 28,89 euros si es compra per separat, però durant la promoció s’ofereix a 19,95 euros, la qual cosa suposa un estalvi de gairebé 9 euros, una diferència significativa si tenim en compte la qualitat dels productes.

La coca de Perafita és un dels dolços més representatius de la revetlla, i destaca per la seva textura esponjosa i el gust fumat que li aporta la cocció en forn de llenya. En aquest cas, Bonpreu i Esclat ofereixen diferents opcions perquè cada família pugui escollir segons la seva preferència: des de la clàssica coca de sucre fins a les varietats amb fruita confitada o pinyons, totes amb el segell de qualitat d’una fleca històrica de la comarca d’Osona.

| BonpreuEsclat

Per la seva banda, el cava Elyssia Freixenet Brut Nature és una de les referències més apreciades dins de la seva gamma, ideal per acompanyar tant la coca com altres dolços típics o simplement per brindar a mitjanit. El format de 750 ml és l’estàndard per a la celebració, i el seu preu habitual ronda els 9 euros per unitat, fet que reforça l’atractiu del lot.

Idees per gaudir de la revetlla a casa

Més enllà de l’oferta, resulta interessant analitzar com s’integren aquests productes a la celebració. La coca de Sant Joan, per exemple, es pot servir com a postres o com a part d’un berenar-sopar, acompanyada d’una copa de cava ben freda. Una recepta senzilla per realçar l’experiència consisteix a tallar la coca en porcions petites, afegir una mica de fruita fresca i, si es desitja, un toc de xocolata fosa. D’aquesta manera, s’aconsegueixen unes postres visualment atractives i molt fàcils de compartir.

El cava, per la seva banda, pot maridar perfectament tant amb la coca com amb petits aperitius salats que solen servir-se durant la revetlla, des d’una taula de formatges fins a embotits catalans. La versatilitat d’aquest cava el converteix en un imprescindible de qualsevol taula festiva.