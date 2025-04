Un mico segresta un cadell: Risc màxim

Una escena insòlita ha deixat sense paraules milions d'usuaris a les xarxes socials. El vídeo, compartit pel compte de Twitter @ceciarmy, mostra un mico enfilat a la part alta d'un arbre… amb un cadell entre els braços. El que podria semblar al principi una imatge tendra o fins i tot simpàtica, ràpidament es transforma en una situació de risc màxim. El petit gos, totalment indefens, es converteix per diversos segons en l'inesperat ostatge d'un animal salvatge que el transporta de branca en branca a una alçada considerable.

El vídeo, que ja acumula més de 6,4 milions de visualitzacions, comença amb el mico a la part alta d'un arbre, aferrat amb força al cadell, mentre observa el seu entorn des d'una posició elevada. En un moment donat, salta amb l'animal en braços d'un tronc a un altre, com si es tractés d'una cria seva.

| Freepik

Al llarg dels 30 segons de durada del clip, es veu el mico moure's amb agilitat mentre sosté el gos, que es manté quiet, sense bordar ni forcejar. Finalment, l'escena acaba amb el mico baixant de l'arbre i deixant el cadell sa i estalvi a terra, moment en què el petit animal recupera la llibertat.

És normal?

Encara que el cadell sembla il·lès, la situació no deixa de ser alarmant. L'escena ha generat sorpresa i també preocupació pels riscos que impliquen aquest tipus d'interaccions entre espècies. Per què un mico actuaria així? És un joc, un comportament maternal mal dirigit, o un senyal de territorialitat?

Els experts en comportament animal assenyalen que aquest tipus d'accions no són tan inusuals com podrien semblar. En diverses regions del sud d'Àsia i algunes zones urbanes d'Àfrica, els micos han començat a conviure de forma més propera amb els humans a causa de l'expansió urbana, la pèrdua del seu hàbitat i la disponibilitat de menjar en àrees poblades. En aquest procés, els primats han après a interactuar amb diferents objectes i éssers vius, inclosos gossos.

En alguns casos, els micos poden veure els cadells com una amenaça, una joguina o fins i tot com una cria adoptiva. És possible que el mico del vídeo hagi sentit una mena d'impuls maternal o protector cap al gosset, agafant-lo com si fos seu. Aquest fenomen s'ha registrat anteriorment, especialment en femelles que han perdut les seves pròpies cries o en micos joves que imiten comportaments adults.

També pot haver-hi una intenció de dominància. Per a alguns primats, agafar un altre animal —fins i tot sense fer-li mal— pot ser una forma de demostrar control sobre el seu entorn. Aquesta actitud pot escalar si no s'intervé, i en alguns casos s'han documentat situacions tràgiques on els cadells no han sortit il·lesos. Per això, encara que el final del vídeo de @ceciarmy resulta tranquil·litzador, l'episodi en si subratlla un perill real.

La relació entre gossos i micos és complexa. En algunes cultures i regions, ambdós animals coexisteixen en els mateixos espais urbans, però no sempre en harmonia. Els gossos solen ser territorials i els micos, molt curiosos. Aquesta combinació pot donar lloc tant a jocs com a enfrontaments. En altres ocasions, com sembla ocórrer en el vídeo, es genera una interacció ambigua on el mico imposa la seva voluntat sobre el cadell sense que aquest reaccioni amb agressivitat.

Un detall curiós del vídeo és el comportament del gos. Tot i estar en una situació anòmala, suspès entre les branques i sense el terra sota les seves potes, el cadell no sembla nerviós ni intenta escapar. Això podria deure's a la seva curta edat o a un temperament molt dòcil, però també podria ser una reacció d'estrès i submissió. Els cadells, especialment quan estan espantats, tendeixen a quedar-se immòbils com a mecanisme de defensa.