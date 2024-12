Sóc advocat, us explico què heu de fer si sou víctima d'una estafa immobiliària

per Pol Nadal

Ser víctima d'una estafa immobiliària és una situació greu que pot afectar els estalvis i els plans de vida. És fonamental actuar amb rapidesa per protegir els teus drets i cercar una solució. Tot seguit, t'explico els passos que has de seguir a Espanya si et trobes en aquesta situació.

En primer lloc, recopila tota la documentació relacionada amb la transacció. Guarda contractes, rebuts, correus electrònics, missatges i qualsevol prova que demostri l'acord i pagaments realitzats. Aquesta informació serà crucial per donar suport a la teva reclamació davant de les autoritats i possibles accions legals.

No confrontis al presumpte estafador sense assessorament legal. Podries empitjorar la situació o perdre oportunitats de recuperar els teus diners. És millor actuar de manera estratègica i amb suport d'un professional.

Acudeix a un advocat especialitzat en dret immobiliari. Ell us assessorarà sobre les opcions legals disponibles i us guiarà en el procés. La vostra experiència és clau per analitzar el vostre cas i determinar la viabilitat d'una demanda.

Presenta una denúncia formal davant de la Policia Nacional, Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra o jutjat de guàrdia. Proporciona tots els detalls possibles sobre l'estafa, incloent-hi la identitat de l'estafador si la coneixes. Adjunta les proves recopilades per facilitar la investigació.

Informa les autoritats si sospites que més persones han estat afectades. Les estafes immobiliàries solen involucrar múltiples víctimes. Una denúncia col·lectiva pot enfortir el cas i augmentar les possibilitats d'èxit.

Si la transacció va implicar el lliurament de diners, considera la possibilitat de bloquejar o revertir pagaments. Contacta amb el teu banc per informar-los de la situació i preguntar sobre les opcions disponibles. Tot i que no sempre és possible, podria ajudar a minimitzar les pèrdues.

Estudi de la via penal i la via civil

Consulteu amb el vostre advocat sobre la possibilitat d'iniciar un procediment civil per reclamar danys i perjudicis. Això pot incloure la recuperació dels diners invertits i una indemnització pels danys patits. L'advocat avaluarà la viabilitat del procés i et representarà davant dels tribunals.

Si la propietat en qüestió està inscrita al Registre de la Propietat, verifica la seva situació legal. Pot ser que l'estafador no sigui el propietari legítim o que hi hagi càrregues o gravàmens ocults. Aquesta informació és vital per determinar els propers passos.

Informa't sobre els teus drets com a consumidor. Les lleis espanyoles protegeixen els compradors en casos de frau i pràctiques deslleials. Organismes com l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) us poden oferir assessorament addicional.

Evita divulgar informació personal o financera a persones no verificades. Si encara esteu en procés de compra i sospites d'irregularitats, atureu l'operació fins a aclarir la situació. La precaució és essencial per evitar més perjudicis.

Considera alertar altres possibles compradors. Si l'estafa s'ha realitzat mitjançant anuncis en línia o agències, informa les plataformes corresponents. Així, contribueixes a prevenir que més persones siguin enganyades.

Mantingues la comunicació amb el teu advocat i segueix les seves recomanacions. El procés legal pot ser llarg i complex, però actuar amb diligència augmenta les possibilitats de recuperar els diners i que es faci justícia.