El més bonic que veuràs avui: El cadell de Golden que no sap baixar escales

Un tendre vídeo de Twitter ha capturat els cors de milers d'usuaris al mostrar un adorable cadell de Golden Retriever enfrontant-se a la por: les escales. Al clip, una noia intenta guiar el seu cadell perquè baixi un petit tram d'escales, però el gosset, amb cara d'incertesa, sembla que no està del tot convençut. Les imatges han provocat una onada de reaccions, convertint-se ràpidament en un fenomen viral.

Al vídeo, el cadell es mostra clarament nerviós, amb les potetes davanteres fermament recolzades en el primer esglaó, mentre observa amb desconfiança el tram que ha de baixar. La jove, amb paciència i dolçor, es col·loca davant del gos per animar-lo a avançar. Tot i això, el Golden es manté immòbil, alternant entre mirar la seva propietària i les escales. Finalment, intenta fer un petit pas, però retrocedeix, com si necessités reunir més valor.

La por de baixar escales és comú en cadells i gossos joves, especialment en races com els Golden Retriever, coneguts per la seva sensibilitat. Per a ells, les escales poden semblar un desafiament aclaparador. Segons experts en comportament animal, aquesta reacció pot ser deguda a diversos factors: la manca d'experiència amb superfícies inclinades, la percepció de profunditat i la possible inseguretat en no saber com equilibrar-se correctament.

Bona actitud de la propietària

Els Golden Retriever, una raça coneguda per la seva intel·ligència i caràcter afable, són també extremadament sensibles al seu entorn. La jove al vídeo demostra un enfocament ideal en fer servir paraules suaus i gestos tranquil·litzadors. Els especialistes recomanen que els amos no forcin mai les seves mascotes a enfrontar-se a una por de manera abrupta, ja que podria generar una associació negativa. En canvi, fer servir premis, carícies i paciència és la millor estratègia per ajudar-los a superar els seus temors.

El vídeo també mostra com els cadells, com que són tan joves, tenen un procés d'aprenentatge continu. Per a un Golden Retriever, la confiança en el seu amo és clau per enfrontar situacions desconegudes. Aquest tipus d'experiències, encara que semblin trivials, són essencials per al desenvolupament emocional i social.

El clip ha generat milers de comentaris a Twitter, molts compartint anècdotes similars amb els seus propis gossos. Altres usuaris no s'han pogut resistir a destacar la tendresa del cadell, descrivint la seva expressió com "el més dolç que han vist". Alguns experts han utilitzat el vídeo com a exemple per educar sobre la importància de la paciència en la criança de mascotes.