Fins al 17 de març: Lot de iogurts a Bonpreu i Esclat amb gairebé un 50% de descompte

Si ets dels que busca qualitat, estalvi i comoditat a l'hora de fer la compra, t'interessarà saber que Bonpreu i Esclat han llançat una promoció irresistible per als amants dels iogurts i postres làctics. Fins al pròxim 17 de març, podràs gaudir d'un lot estalvi compost per tres varietats diferents de iogurts Danone, amb un descompte que s'acosta al 50 %.

Quins productes inclou exactament aquest lot?

El lot estalvi que ofereix Bonpreu i Esclat està especialment pensat perquè tota la família pugui degustar diferents textures i sabors. En total, s'inclouen tres productes de Danone molt apreciats pels consumidors:

| XCatalunya, BonpreuEsclat, Getty Images Signature de andresr

Activia natural: un clàssic indispensable per a aquells que busquen cuidar la seva salut digestiva. El lot inclou 4 unitats de 120 grams cadascuna, perfectes per consumir diàriament o portar a la feina.

Copa de nata i xocolata: per als més llaminers, aquest postre és un autèntic plaer. El pack inclou 2 unitats de 110 grams, una combinació cremosa ideal com a postres després de dinar o sopar.

Iogurt grec Stracciatella: el iogurt grec ha conquerit els consumidors per la seva textura cremosa i sabor intens. El lot porta 4 unitats de 110 grams, amb trossets de xocolata que eleven l'experiència.

Preu i estalvi que val la pena aprofitar

El preu habitual d'aquests productes sumats arriba normalment als 5,64 euros, però gràcies a aquesta promoció de Bonpreu i Esclat podràs adquirir el lot complet per tan sols 3,99 euros. Això suposa una rebaixa notable, propera al 50 % del preu habitual, fent que sigui una oferta especialment atractiva en temps on la tendència de consum apunta clarament a buscar productes de qualitat a preus més ajustats.

La importància de l'estalvi en les compres diàries

L'auge dels lots estalvi als supermercats no és casualitat. Aquest tipus de promocions s'han convertit en favorites per als consumidors catalans, especialment entre famílies nombroses i aquells que prefereixen optimitzar el seu pressupost mensual sense renunciar a la qualitat.

Bonpreu i Esclat han entès perfectament aquesta demanda creixent. És habitual trobar en els seus establiments aquest tipus d'ofertes, les quals roten setmanalment per mantenir viu l'interès del client i oferir productes variats i adaptats als gustos de tothom.

| XCatalunya, BonpreuEsclat, Africa Images

Qualitat i consum responsable

La combinació d'estalvi i qualitat és clau en l'estratègia de Bonpreu i Esclat. En aquest cas, apostar per productes Danone és una garantia, ja que es tracta d'una marca reconeguda tant per la seva trajectòria com per la confiança del consumidor. Productes com Activia natural són recomanats per nutricionistes per afavorir la digestió, mentre que els iogurts tipus grec i les copes de nata i xocolata ofereixen una experiència de consum indulgent però equilibrada.

Disponibilitat limitada fins al 17 de març

És important destacar que aquesta oferta de iogurts Danone té un termini limitat. Estarà disponible únicament fins al diumenge 17 de març a les botigues físiques i en línia de Bonpreu i Esclat. Els consumidors habituals recomanen acudir aviat, ja que aquest tipus de lots solen esgotar-se ràpidament, especialment durant el cap de setmana.

| Bonpreu

Una anècdota que ho confirma

La setmana passada, una consumidora de Barcelona comentava a les xarxes socials com havia aconseguit fer una compra mensual amb productes de primera qualitat aprofitant exclusivament els lots estalvi de Bonpreu. Afirmava haver estalviat gairebé 30 euros respecte a la seva compra habitual, destacant especialment la varietat de productes làctics i la comoditat de disposar sempre de iogurts frescos per a tota la família.

Ofertes com aquestes demostren que consumir bé no implica gastar de més, especialment quan es té accés a promocions com les de Bonpreu i Esclat, sempre atents a les necessitats i preferències dels seus clients.

No deixis passar aquesta oportunitat i gaudeix dels teus iogurts preferits a un preu excepcional. Recorda que només tens fins al pròxim 17 de març per aprofitar aquest lot estalvi que combina qualitat, sabor i economia. Els teus esmorzars i postres t'ho agrairan!