Mercadona vuelve a sorprender: el producto que pedías a gritos, por menos de 4 euros

Llega el momento de dejar las vacaciones y el descanso en el pasado. Es ahora, el momento de mantener la concentración y rendir mejor, ya sea en el trabajo, en los estudios o en las rutinas del hogar. Y que todo ello no implique incurrir en gastos extras ni soluciones costosas y complicadas.

Mercadona se ha convertido en un aliado en situaciones como estas. Mercadona ha presentado una novedad que es útil, práctica y muy barata. Como las preferencias están orientadas a fórmulas fáciles de integrar en el día a día, Mercadona lanza una propuesta enfocada en el bienestar.

| Mercadona, esp.xcatalunya.cat

Mercadona explica: qué es y a quién va dirigido

La novedad es Memory Forte, un complemento en cápsulas de venta en Mercadona. Está pensado para apoyar el rendimiento intelectual normal. Su precio se sitúa por debajo de 4 euros, solo 3,95 euros.

Estas cápsulas son aptas para personas vegetarianas y pueden tomarlas personas desde los 12 años. Ahora, siempre se debe poner atención a la etiqueta e informar al médico de familia. Estas cápsulas son una opción práctica para rutinas de estudio o trabajo.

La promesa de Memory Forte es clara y medible. Contribuye a la concentración, al aprendizaje y a la claridad mental en condiciones normales. También ayuda a gestionar mejor el estrés del día a día.

| Mercadona, esp.xcatalunya.cat

Ingredientes y base funcional del producto de Mercadona

La fórmula combina ingredientes seleccionados por su utilidad cognitiva. Incluye vitaminas del grupo B y óxido de zinc. Incorpora además Bacopa monnieri, un elemento tradicionalmente usado para la concentración y la memoria.

La vitamina B6 participa en el correcto funcionamiento cerebral y el zinc interviene en funciones cognitivas normales. La combinación de estos productos responde a objetivos de apoyo mental. Mercadona subraya que es una propuesta barata y directa, que no promete milagros, pero ofrece una ayuda concreta dentro de hábitos de vida saludables.

| Mercadona, esp.xcatalunya.cat

Mercadona informa: modo de uso y rutina diaria

El modo de uso recomendado es simple, se toma una cápsula al día con agua en el desayuno. La regularidad facilita evaluar resultados y crear hábito. Para un efecto sostenido se aconseja un uso de tres meses.

La pauta debe ser continua durante el primer trimestre y sin descansos. Después, cada consumidor puede ajustar según sus preferencias. El formato en cápsulas facilita llevarlo en mochila o bolso.

Esto llega en un momento clave del calendario en que los consumidores necesitan poner el foco en las obligaciones habituales, pero sin salirse del presupuesto. Mercadona responde con una solución honesta y bien explicada. La transparencia ayuda a decidir sin dudas en el lineal.