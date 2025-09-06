Logo xcatalunya.cat
Logo xcatalunya.cat
English Español
Logo Telegram
Muntatge de fotos de dona somrient amb els polzes amunt davant d’un rètol de Lidl.
Comença la rutina habitual amb tot en ordre gràcies a Lidl | Google Maps, Lidl, xcatalunya.cat, Elena Vagengeim
Societat

Adeu desordre: ja pots trobar a Lidl el producte que sempre has volgut a casa teva

Lidl presenta el producte per començar la rutina de l'any de manera ordenada i organitzada i el millor, el pots triar

Foto d'Angélica Oyarzún
per Angélica Oyarzún

La tornada a la rutina de l'escola i de la vida habitual de l'any posa el focus a ordenar la casa de manera ràpida. El ritme ràpid obliga a buscar solucions mòbils, barates i fàcils d'utilitzar. Lidl respon a totes aquestes necessitats amb novetats pensades per a espais reals.

Si els clients demanen productes pràctics que estalvien temps sense disparar el pressupost, Lidl els ho ha concedit. Lidl ha posat a la venda un producte que permetrà guardar ràpidament tot allò que hagis deixat de fer servir. La llar estarà més ordenada i amb tot organitzat gràcies a Lidl.

Tres caixes d’emmagatzematge de diferents colors amb tapa, sobre un fons desenfocat d’una botiga.
Lidl presenta el millor producte per organitzar i ordenar casa teva | Lidl, xcatalunya.cat

Ordre amb rodes, a preu de Lidl

Lidl incorpora una caixa d'emmagatzematge amb rodes que simplifica l'organització. Arriba com a novetat per ordenar les llars i per a qui té poc temps per dedicar-hi. El preu és baixíssim, per només 7,99 euros pots mantenir tot al seu lloc.

El sistema de rodes gira 360°, cosa que facilita desplaçar-la sense haver de carregar pes. La capacitat és d'aproximadament 28 litres, la qual cosa la fa útil per a diversos usos. I suporta fins a un màxim de 5 kg, sent perfecta per guardar joguines, mantes, articles de la llar i tot el que necessitis.

Les seves mesures són aproximadament 40 x 40 x 28 cm, compactes i manejables. És un format fàcil d'encaixar en prestatgeries baixes i racons. La mobilitat ajuda a netejar i a reubicar objectes amb rapidesa.

Tres caixes d’emmagatzematge amb tapa i rodes de diferents colors amb una capacitat de 28 litres i un preu de 7,99 euros
És un producte pràctic de Lidl, amb rodes i colors per triar, i tot per 7,99 euros | Lidl, xcatalunya.cat

Lidl ha pensat en els consumidors pràctics

El producte s'ofereix en tres colors diferents per a diferents preferències i decoracions. És una solució coherent amb hàbits de consum actuals. Les rodes giratòries redueixen la fricció en terres i passadissos i fan que el trasllat entre estances sigui més còmode i segur per a tothom.

Aquest producte, que ha portat Lidl, permet estalviar temps a l'hora de reorganitzar i de recollir després d'utilitzar. La caixa aposta per la simplicitat que tothom està buscant. No necessita muntatge complex ni accessoris per a funcionar, aquest producte de Lidl compleix amb el que promet: guardar, protegir i desplaçar.

Caixa d’emmagatzematge de plàstic amb tapa en una habitació, al costat del logotip de Lidl a la paret
A casa teva, tot es veurà més ordenat gràcies a les caixes de Lidl | Lidl, Navamin Studio, xcatalunya.cat

Com encaixa en les teves preferències de consum

La novetat respon a una demanda clara d'organització amb mobilitat. Els consumidors valoren que es desplaci sense esforç i sense sorolls, amb la qual cosa Lidl reforça així la seva oferta d'ordre accessible. Amb tres models, cada llar pot ajustar la compra al seu estil.

La proposta de Lidl és directa: menys desordre i més funcionalitat diària. El cost controlat facilita provar i repetir si funciona. La relació entre preu i utilitat és el que li aporta l'atractiu principal.

➡️ Societat