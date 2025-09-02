Mercadona deja KO a Aldi y Lidl: el spray secreto que usan hasta las 'influencers'

Lograr un ambiente fresco y limpio ya no es solo cuestión de limpieza profunda, sino de contar con pequeñas ayudas cotidianas. Ahora, mantener un lugar limpio y ordenado no siempre es sinónimo de buen olor. Es por ello que los ambientadores, que evocan sensaciones de orden y confort, se han convertido en aliados diarios para miles de personas.

Mercadona ha dado con lo que todos estaban buscando y no solo arrasa en ventas, sino que se ha hecho el favorito de las influencers. Es un sencillo aerosol, pero ha conseguido posicionarse como un favorito. Y ha ocupado las redes de numerosas creadoras de contenidos, es comprensible, porque es imposible resistirse a este producto de Mercadona.

| Mercadona, esp.xcatalunya.cat

El aroma de Mercadona que conquista sin abrumar

El ambientador spray de ropa limpia de su marca Bosque Verde tiene una fragancia equilibrada, precio accesible y gran versatilidad. Su fragancia que recuerda al olor de la ropa recién lavada, sin ser invasiva ni pesada. Está pensado para neutralizar malos olores y aportar frescura en segundos.

El uso del ambientador de Mercadona es ideal en armarios, baños, dormitorios o zonas de lavandería. Con solo pulverizar desde el centro de la habitación, el aroma se distribuye de manera uniforme y efectiva. Además, su fórmula evita manchas en tejidos, por lo que se puede aplicar directamente sobre cortinas, cojines o incluso prendas y todo por 1,14 euros.

| Mercadona, Pixelshot, esp.xcatalunya.cat

Mercadona ha pensado en todo: un formato funcional

El diseño ergonómico y el sistema de pulverización hacen que usarlo sea rápido y cómodo, incluso en espacios reducidos. Basta una ligera aplicación para que la estancia se impregne de ese toque a limpieza reciente.

Muchos lo eligen como ambientador textil, pero su eficacia lo convierte también en opción recurrente para refrescar ambientes. No es necesario recurrir a productos más caros o agresivos si se cuenta con este ambientador de Mercadona. Su éxito radica en esa combinación entre sencillez, utilidad y precio justo.

| Cglade de Getty Images, Stel Antic de corelens

Comparativa dentro de la gama Bosque Verde

Dentro del catálogo de ambientadores de Mercadona, este spray destaca frente a opciones como el Fresh, también en spray, o el Magnolia en formato mikado. Aunque estos también ofrecen fragancias agradables, el de ropa limpia es el preferido por su aroma más universal y su bajo coste.

Mientras que el Magnolia ronda los 2,10 euros, este spray se mantiene como la opción más asequible, sin perder eficacia. Por eso, no es raro verlo recomendado en redes sociales por perfiles que buscan tips de hogar o productos “low cost” con buenos resultados.