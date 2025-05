Delícies italianes a un preu insuperable amb 1 lot estalvi a Bonpreu i Esclat

per Xavi Martín

Itàlia sempre ha tingut un encant especial en les preferències gastronòmiques dels consumidors catalans. La pasta fresca i els embotits típics italians han consolidat la seva presència en les cistelles de la compra, impulsats per la qualitat i la creixent tendència d'elaborar plats casolans amb productes gourmet. Aquesta inclinació cap a ingredients selectes i autèntics fa que les promocions en supermercats que combinen qualitat i preu siguin altament valorades pels clients.

En aquest context d'auge per la gastronomia italiana, Bonpreu i Esclat llancen una promoció atractiva i exclusiva fins al 12 de maig, ideal per a aquells que gaudeixen preparant receptes d'estil mediterrani sense renunciar a un pressupost ajustat.

El lot estalvi disponible en aquests establiments permet adquirir autèntiques delícies italianes amb un descompte considerable.

Què inclou el lot estalvi de Bonpreu i Esclat?

Aquest lot especial reuneix productes de destacades marques italianes: una selecció de pasta fresca Garofalo i guanciale Ferrarini, ideals per elaborar plats saborosos i sofisticats. Per tan sols 3,25 euros, en lloc del preu habitual de 5,74 euros, els clients poden triar entre tres varietats diferents de pasta Garofalo (Mezzelune, ravioli assortits o ravioli farcits de carbassa), cadascuna en envasos de 230 grams, i a més, obtenir un envàs de guanciale Ferrarini en cintes de 100 grams.

La pasta fresca Garofalo es distingeix per la seva acurada elaboració i selecció d'ingredients naturals. L'opció de ravioli farcits de carbassa és perfecta per a aquells que gaudeixen de sabors dolços i delicats, mentre que els ravioli assortits ofereixen varietat i sorpresa en cada mos. Les Mezzelune, amb la seva peculiar forma de mitja lluna, aporten originalitat visual i culinària a qualsevol plat.

El guanciale, per la seva banda, és un embotit italià fet de galta de porc, característic per la seva textura tendra i el seu sabor intens, lleugerament especiat i fumat. Aquest producte és fonamental per a receptes italianes clàssiques, especialment la famosa pasta carbonara autèntica.

Una recepta senzilla i autèntica per aprofitar aquesta oferta

Per treure el màxim partit a aquests productes, et proposem una senzilla recepta de pasta a la carbonara autèntica, que prescindeix de la nata per destacar el sabor intens del guanciale Ferrarini.

Primer, talla el guanciale en tires i sofregeix-lo lentament fins que quedi cruixent. Cou la pasta fresca Garofalo al dente seguint les instruccions del paquet. Mentrestant, barreja ous frescos, formatge pecorino ratllat, sal i pebre negre en un bol. Un cop la pasta estigui llesta, incorpora-la al guanciale i retira-la del foc. Afegeix immediatament la barreja d'ou i formatge, remenant ràpidament per evitar que es qualli, aconseguint una textura cremosa i homogènia.

Aquest plat és perfecte per degustar en companyia i gaudir d'una autèntica experiència gastronòmica italiana des de casa, aprofitant una excel·lent relació qualitat-preu gràcies a la promoció vigent en Bonpreu i Esclat fins al 12 de maig.

Amb aquesta iniciativa, els supermercats Bonpreu i Esclat demostren novament el seu compromís amb la qualitat i satisfacció dels seus clients, oferint alternatives que permeten gaudir del millor de la gastronomia internacional sense sortir de casa.