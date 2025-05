El producte de Bonpreu i Esclat que tothom vol a la seva taula: Segona unitat al 50%

Cada cop més consumidors busquen productes que aportin un toc sofisticat als seus àpats diaris, apostant per ingredients que combinin sabor autèntic amb responsabilitat ecològica. En aquest context, les olivades, aquestes delicioses cremes d'olives que aporten sabor mediterrani i versatilitat a la cuina, estan vivint un moment daurat en les preferències dels consumidors catalans.

Bonpreu i Esclat, conscients d'aquesta tendència creixent, han decidit posar en marxa una promoció especial per potenciar aquest producte gourmet. Fins al pròxim 12 de maig, tots els clients que adquireixin olivades ecològiques de la reconeguda marca Blai Peris podran gaudir de la segona unitat al 50%, fent encara més atractiva la compra d'aquests exclusius productes.

Olivades ecològiques: sabor gourmet i sostenible

La promoció abasta dues varietats d'olivades ecològiques Blai Peris, ambdues amb presentacions de 100 grams. La primera opció és l'olivada empeltre madura, coneguda pel seu sabor intens i equilibrat, amb un toc lleugerament dolç que aporta una profunditat excepcional en boca. Aquesta crema és perfecta per untar en pa torrat, com a base per a canapès gourmet o fins i tot per amanir plats de pasta o verdures rostides.

| Bonpreu

La segona opció és l'olivada arbequina, una varietat molt apreciada per la seva suavitat, aroma afruitat i textura cremosa. L'arbequina és ideal per a aquells que prefereixen sabors més subtils i delicats, que combinen a la perfecció amb peixos al forn, amanides fresques o formatges suaus. La seva versatilitat la converteix en un bàsic imprescindible en qualsevol rebost gourmet.

Ambdues opcions compten amb el segell ecològic, assegurant que les olives utilitzades provenen de cultius respectuosos amb el medi ambient, lliures de pesticides i fertilitzants químics. Aquesta característica no només aporta valor a nivell nutricional, sinó que també respon a la creixent preocupació del consumidor modern per triar productes sostenibles i responsables amb l'entorn.

Detalls de la promoció i recomanacions de consum

Fins al 12 de maig, la primera unitat té un cost de 2,99 euros, mentre que la segona unitat, beneficiada amb el descompte del 50%, queda en només 1,50 euros. Això fa que en adquirir dues unitats, cada pot tingui un cost mitjà de 2,24 euros, cosa que converteix aquesta promoció en una excel·lent oportunitat per provar ambdues varietats o simplement abastir-se del sabor favorit.

| BonpreuEsclat

Una recomanació culinària senzilla per a aquells que optin per aprofitar aquesta oferta és preparar unes torrades gourmet. N'hi haurà prou amb untar generosament l'olivada d'elecció sobre llesques de pa lleugerament torrat, acompanyades de tomàquet fresc ratllat, formatge de cabra esmicolat i unes fulles d'alfàbrega fresca. En pocs minuts, s'obté un plat deliciós i elegant, ideal tant per a un esmorzar especial com per rebre convidats a casa.

Aquesta proposta comercial de Bonpreu i Esclat reflecteix perfectament la combinació de qualitat, economia i sostenibilitat que busquen els consumidors actuals. Sens dubte, aquestes olivades ecològiques tenen totes les qualitats necessàries per convertir-se en un d'aquests productes indispensables que tothom vol tenir sempre disponibles a la seva taula.