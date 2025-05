Oli d'oliva i altres 3 productes en un pack estalvi amb gran descompte a Bonpreu

Cada vegada són més els consumidors que busquen la millor relació qualitat-preu a l'hora de fer les seves compres en supermercats. A Catalunya, la tendència és clara: adquirir productes agrupats en lots d'estalvi s'ha convertit en una pràctica comuna, especialment quan inclouen productes bàsics d'alta qualitat. Aquest fenomen respon a una creixent preocupació per gestionar millor el pressupost familiar, una cosa que grans cadenes com Bonpreu i Esclat han sabut aprofitar molt bé.

Precisament, Bonpreu i Esclat destaquen una vegada més amb una oferta que, sens dubte, captarà l'atenció de molts compradors. Es tracta d'un pack estalvi especial disponible fins al 12 de maig, dissenyat especialment per a aquells que valoren productes bàsics essencials de la dieta mediterrània a un preu competitiu.

Quatre productes clau per a una alimentació equilibrada

Aquest pack promocional ofereix quatre productes clau: una garrafa de 2 litres d'oli d'oliva arbequina verge extra Germanor, un litre de brou natural de pollastre Aneto, un quilo d'arròs Nomen i un pack amb tres unitats de tomàquet fregit Orlando, cadascuna de 212 grams. Cada producte seleccionat no és casual; la seva combinació està pensada per facilitar l'elaboració de plats complets, saludables i variats.

| Bonpreu

L'oli d'oliva arbequina verge extra Germanor és el producte estrella del lot, reconegut pel seu sabor suau i lleugerament afruitat. Prové d'una de les varietats més apreciades pels consumidors catalans pel seu equilibri i la seva versatilitat a la cuina. Habitualment, l'ampolla de 2 litres té un preu de 22,14 euros, però amb aquesta oferta, el cost global del lot es redueix considerablement.

Per la seva banda, el brou natural de pollastre Aneto és conegut per la seva qualitat i l'absència total de conservants i colorants artificials. Elaborat amb ingredients frescos i seguint mètodes tradicionals, aquest brou és ideal tant per preparar sopes com per donar sabor a arrossos i guisats. Normalment, aquest producte costa 4,30 euros el litre.

L'arròs Nomen és un bàsic que no pot faltar en qualsevol rebost català. Aquest arròs, de qualitat reconeguda, té un cost habitual d'1,89 euros per quilo i és ideal per a receptes tradicionals com la paella, arrossos caldosos o guarnicions simples però saboroses.

| BonpreuEsclat

Finalment, el pack estalvi es completa amb tres unitats de tomàquet fregit Orlando, un producte molt valorat per la seva textura i sabor, essencials per elaborar salses o acompanyar pastes i altres plats mediterranis. El seu preu habitual és d'1,99 euros pel pack de tres unitats.

Preu i disponibilitat: una oportunitat temporal

El lot complet tindria un preu habitual de 30,32 euros, però gràcies a aquesta promoció especial fins al 12 de maig, els consumidors poden adquirir-lo per només 19,95 euros. Aquest descompte representa una reducció significativa i permet a les famílies catalanes accedir a productes essencials amb una excel·lent relació qualitat-preu.

A més, l'oferta d'aquest lot estalvi respon a una estratègia efectiva de fidelització que Bonpreu i Esclat implementen regularment. Aquests lots no només faciliten l'estalvi, sinó que també milloren considerablement l'experiència de compra en simplificar l'elecció del consumidor.

Sens dubte, aquest tipus de promocions continuaran marcant tendència als supermercats catalans, consolidant la preferència de molts consumidors per lots complets, equilibrats i, sobretot, assequibles.