Mario Alonso Puig, neurocirurgià: 'Si ho fas a casa, el teu fill creixerà a l'escola'

Comença un nou curs escolar. Molts pares es pregunten què poden fer per acompanyar millor els seus fills en una etapa que sol venir carregada de reptes. No es tracta només de les notes o de complir amb les tasques. També de com se senten a l'aula, de quina manera es relacionen amb altres i de la confiança que adquireixen en si mateixos.
En aquest terreny, les idees de Mario Alonso Puig, metge i conferenciant reconegut per les seves reflexions sobre educació i desenvolupament personal, prenen una rellevància especial.
El neurocirurgià fa anys que recorda que l'escola no és únicament un lloc on es transmeten coneixements. És també un espai on els infants aprenen a gestionar emocions, a descobrir els seus talents i a construir la imatge que tenen de si mateixos. Sota aquesta premissa, els seus consells s'adrecen als pares i educadors, que poden marcar una diferència clau en com els petits afronten el curs.
Mario Alonso Puig dona tres claus
1. Crear un entorn d'afecte i seguretat
Per a Alonso Puig, el primer pas és senzill en aparença, però no sempre s'aplica: l'infant ha de sentir-se estimat. Quan un alumne percep afecte per part dels seus pares i també dels seus professors, respon millor a l'aprenentatge. La seguretat emocional es converteix en la base perquè s'atreveixi a preguntar, a equivocar-se i a millorar.
Sense aquest suport, la por al fracàs sol bloquejar el seu desenvolupament. Per això, fomentar un clima de confiança i afecte és el primer regal que pot rebre en començar el curs.
2. Reconèixer i valorar l'esforç
El segon aspecte està relacionat amb la motivació. Puig insisteix que cada persona té un potencial únic. Tanmateix, aquest talent només floreix quan se li dona l'oportunitat de fer-ho. Reconèixer l'esforç de l'infant, fins i tot quan el resultat no és perfecte, reforça la seva autoestima i l'impulsa a continuar intentant-ho.
No es tracta de premiar únicament les bones notes, sinó de valorar la dedicació i el progrés. Aquest enfoc converteix l'educació en un procés de descobriment, no en una cursa per resultats immediats.
3. Promoure hàbits saludables
El tercer punt té a veure amb l'estil de vida. Dormir bé, limitar l'ús de pantalles, llegir abans d'anar a dormir o sortir a caminar en família són pràctiques senzilles que ajuden al benestar físic i mental. Segons Puig, aquests hàbits influeixen directament en la capacitat de concentració i en l'estat d'ànim.
De poc serveix exigir rendiment acadèmic si l'infant arriba a classe cansat, irritable o desconnectat de la realitat que l'envolta. Inculcar rutines sanes des del principi del curs es converteix en un factor decisiu per al seu creixement.
Més enllà dels llibres i dels exàmens, Alonso Puig recorda que cada inici escolar és una oportunitat per sembrar valors que romandran tota la vida. Els pares no només acompanyen els seus fills en el camí acadèmic, sinó que també tenen el poder de reforçar la seva confiança, la seva alegria i la seva manera de veure el món.
I aquestes tres claus —afecte, reconeixement i hàbits saludables— poden ser el millor punt de partida per a un any ple d'aprenentatges.