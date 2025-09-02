Mario Alonso Puig (metge), 79 anys: 'El primer pas cap a una vida plena...'

Al llarg de la vida, són molts els qui busquen respostes que els permetin afrontar amb més serenitat les dificultats del dia a dia. L’expert en desenvolupament humà, Mario Alonso Puig, és taxatiu a l’hora de parlar d’això. No sempre es tracta de trobar solucions externes per a la vida, sinó de mirades profundes cap al que portem dins.
En aquest camí de reflexió, Mario Alonso Puig s’adreça a qui ha viscut certes situacions a les seves vides. I les seves paraules poden esdevenir guies pràctiques per a qui desitja recuperar la confiança i donar sentit a la vida. En aquesta oportunitat, Puig parla de quina és la manera d’aconseguir la plenitud.
Comprendre per transformar el dolor
El doctor Mario Alonso Puig, reconegut metge i conferenciant en creixement personal, ha compartit recentment un missatge carregat de significat. A través de les seves xarxes socials, va explicar què passa al subconscient dels infants que pateixen maltractament.
Segons Puig, créixer en un entorn amb violència porta l’infant a pensar que mereix viure aquesta situació. Aquesta percepció errònia, alimentada per la repetició d’experiències negatives, condueix el menor a una vida d’adult carregada de culpa. El que pot acompanyar-lo durant anys si no s’intervé amb suport i comprensió.
L’especialista recorda que, amb temps, consciència i amor propi, la persona pot descobrir una veritat alliberadora: el problema mai no va ser en ella. Aquest pas, assegura, és essencial per reconstruir l’autoestima i obrir la porta a una vida més plena.
Un missatge d’optimisme i esperança
El cirurgià insisteix que, tot i que les ferides emocionals del maltractament són profundes, no són definitives. En prendre consciència que l’arrel del problema no és en un mateix, comença un procés de sanació real.
En paraules del mateix Alonso Puig: “Sanar i créixer des de la comprensió és el primer pas cap a una vida plena i plena d’autoestima”. Una afirmació que connecta directament amb qui busca millorar la seva relació amb si mateix.
Aquest tipus de reflexions tenen un impacte especial en la societat actual, on moltes persones viuen atrapades per experiències passades. Recordar que és possible transformar el dolor en aprenentatge positiu obre un horitzó ple de possibilitats.
Trobar l’interruptor de l’amor
Mario Alonso Puig afirma que viure amb la culpa i les ferides fa que la persona no aconsegueixi veure el gran potencial que posseeix. Tanmateix, quan aconsegueix trobar la guia d’aquest "alguna cosa que sap on és l’interruptor", és el moment en què surt de la foscor. En aquell instant es produeix la reconnexió, el veritable interior i es produeix la plenitud, el floriment.
Les paraules de Mario Alonso Puig són un recordatori que la vida pot canviar amb un nou enfocament. Comprendre que el maltractament no defineix la vida d’una persona, sinó que es pot superar amb consciència i amor. Com ell mateix resumeix, fer aquest primer pas cap a una vida plena comença amb reconèixer el valor que sempre ha estat dins nostre.