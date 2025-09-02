Mario Alonso Puig (médico), 79 años: 'El primer paso hacia una vida plena...'

A lo largo de la vida, son muchos quienes buscan respuestas que les permitan afrontar con mayor serenidad las dificultades del día a día. El experto en desarrollo humano, Mario Alonso Puig, es tajante al hablar de esto. No siempre se trata de encontrar soluciones externas para la vida, sino de miradas profundas hacia lo que llevamos dentro.

En este camino de reflexión, Mario Alonso Puig se dirige a quienes han vivido ciertas situaciones en sus vidas. Y sus palabras pueden convertirse en guías prácticas para quienes desean recuperar la confianza y dar sentido a lo que viven. En esta oportunidad, Puig habla de cuál es la forma de lograr la plenitud.

| Pexels, Instagram, esp.xcatalunya.cat, @marioalonsopuig

Comprender para transformar el dolor

El doctor Mario Alonso Puig, reconocido médico y conferenciante en crecimiento personal, ha compartido recientemente un mensaje cargado de significado. A través de sus redes sociales, explicó qué ocurre en el subconsciente de los niños que sufren maltrato.

Según Puig, crecer en un entorno con violencia lleva, al niño o niña, a pensar que merece vivir esa situación. Esta percepción errónea, alimentada por la repetición de experiencias negativas, conduce al menor a una vida de adulto cargad de culpa. Lo que puede acompañarlo durante años si no se interviene con apoyo y comprensión.

El especialista recuerda que, con tiempo, conciencia y amor propio, la persona puede descubrir una verdad liberadora: el problema nunca estuvo en ella. Ese paso, asegura, es esencial para reconstruir la autoestima y abrir la puerta a una vida más plena.

Un mensaje de optimismo y esperanza

El cirujano insiste en que, aunque las heridas emocionales del maltrato son profundas, no son definitivas. Al tomar conciencia de que la raíz del problema no está en uno mismo, comienza un proceso de sanación real.

En palabras del propio Mario Alonso Puig: “Sanar y crecer desde la comprensión es el primer paso hacia una vida plena y llena de autoestima”. Una afirmación que conecta directamente con quienes buscan mejorar su relación consigo mismos.

Este tipo de reflexiones tienen un impacto especial en la sociedad actual, donde muchas personas viven atrapadas por experiencias pasadas. Recordar que es posible transformar el dolor en aprendizaje positivo abre un horizonte lleno de posibilidades.

| Cedida

Encontrar el interruptor del amor

Mario Alonso Puig afirma que vivir con la culpa y las heridas hace que la persona no logre ver el gran potencial que posee. Sin embargo, cuando logra encontrar la guía de ese "algo que sabe donde está el interruptor", es el momento en que sale de la oscuridad. En ese instante se produce la reconexión, el verdadero interior y produce la plenitud, el florecimiento.

Las palabras de Mario Alonso Puig son un recordatorio de que la vida puede cambiar con un nuevo enfoque. Comprender que el maltrato no define la vida de una persona, sino que puede superarse con conciencia y amor. Como él mismo resume, dar ese primer paso hacia una vida plena comienza con reconocer el valor que siempre ha estado dentro de nosotros.