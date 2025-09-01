Mario Alonso Puig (79 anys), metge: 'La nostra societat, enganyosament, ens diu...'

Mario Alonso Puig ha consolidat la seva veu com una de les més respectades en l’àmbit del desenvolupament personal i la salut integral. Als seus 79 anys, el cirurgià i conferenciant espanyol continua compartint les seves reflexions i ho fa amb una lucidesa admirable. El seu missatge, cada cop més necessari, ressona amb força en milers de persones que cerquen trobar l’equilibri a les seves vides.
Des de conferències fins a xarxes socials, Puig ha conquerit una audiència global que valora el seu enfocament serè i humanista. La seva visió connecta amb qui sent que, enmig del soroll i la velocitat, s’ha perdut quelcom essencial. En una recent intervenció, el doctor va abordar un tema que tracta conceptes fonamentals per al benestar.
“Necessitem espais de silenci”
Un dels seus últims missatges va arribar des de Kioto, Japó, on va compartir una vivència que el va portar a una profunda reflexió. Allà va observar com certs entorns poden ajudar a connectar amb un mateix, lluny del soroll constant.
“Aquí a Kioto un pot experimentar(...) l’existència d’un espai de trobada, com pot ser aquesta casa on la gent es reuneix”. “I un espai al voltant, els boscos, el jardí que conviden d’alguna manera al silenci, a la trobada amb un mateix i a la solitud que no és l’aïllament.
Puig es va referir al Ba i al Ma: termes japonesos
El metge va fer referència a Ba i Ma, dos termes utilitzats per la cultura japonesa. Puig els resumeix dient: “d’alguna manera destaquen la importància de no sentir-nos sols, de sentir que formem part d’una comunitat”, va explicar. Lluny de considerar la solitud com un problema, Puig la integra com a part d’un procés de reconnexió interior.
"Necessitem espais de silenci, on ens trobem amb nosaltres i comencem a reconnectar amb aquesta grandesa i bellesa que hi ha al nostre interior", assegura. "És com la música: Ba serien les notes i Ma seria l’espai entre les notes, no són dos termes incompatibles", afegeix.
L’impacte de viure connectats amb un mateix
L’equilibri no s’aconsegueix amb la companyia o el plaer de l’immediat, sinó generant harmonia entre allò social i allò personal. Reflexiona que, moltes vegades, la combinació entre la connexió amb els altres i el silenci interior és el que genera l’harmonia. Es produeix “l’equilibri que podem apreciar en aquest preciós jardí imperial de Kioto”, va assenyalar.
En una altra de les seves intervencions, el metge va abordar el tema del benestar emocional, diferenciant dos conceptes clau. Puig va explicar el benestar subjectiu com a gaudi immediat: “Som aquí en un lloc preciós, un estudi meravellós, no tenim fred, estem còmodes". "Si necessitem aigua ens donen aigua, benestar subjectiu; ho aprofita cadascú”.
Tanmateix, va advertir: “La nostra societat, enganyosament, ens diu que el benestar subjectiu és el mateix que la felicitat”. Amb aquesta afirmació, posa el focus en allò essencial: reconnectar amb l’intern i cultivar un benestar que no depengui d’estímuls externs, sinó d’una relació profunda amb nosaltres mateixos.
El silenci i el benestar són conceptes habituals en les reflexions de Mario Alonso Puig. El metge i coach s’ha especialitzat en el desenvolupament de l’ésser humà i ha pogut reconèixer els veritables factors que porten al benestar.