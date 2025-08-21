Mario Alonso Puig (70 anys): 'El cos entén abans que la ment com tornar a...'

Mario Alonso Puig és un dels experts més reconeguts en l'àmbit del benestar emocional i la neurociència aplicada a la vida diària. Amb dècades d'experiència, les seves reflexions han calat entre qui busca comprendre millor com funciona la seva ment. El seu llenguatge clar i proper l'ha convertit en un referent per a qui desitja millorar la seva salut mental.
Amb 70 anys, el metge i conferenciant insisteix que no tot depèn de la ment racional. Segons explica, el cos té la capacitat d'enviar missatges que transformen el nostre estat emocional. Aquesta perspectiva ha obert noves formes d'entendre la relació entre el físic i el mental.
El poder del somriure i el que percep la ment
Mario Alonso Puig afirma: “El cos entén abans que la ment com tornar a un estat de benestar”. Una idea que resumeix la seva visió sobre com el llenguatge corporal influeix en la nostra salut mental. El cos, segons ell, s'avança a la ment en la recuperació emocional.
Explica que el cervell és un òrgan hipersocial, dissenyat per llegir el que passa al rostre. “A la cara es reflecteix el nostre món emocional”, assenyala. El somriure, fins i tot quan no és genuí, fa arribar senyals positius al cervell.
En mantenir un somriure, encara que sigui fingit, es produeix un canvi en l'estat d'ànim. El cervell interpreta aquesta expressió com un senyal d'alegria i comença a ajustar la resposta emocional. Així, un gest senzill pot millorar l'ànim en minuts.
Com processa el cervell la informació del rostre
Els humans estem preparats per interpretar les expressions facials des del naixement. La cara és un dels estímuls més importants que rebem a la vida. A través d'ella es transmeten identitat, edat, gènere i, sobretot, emocions.
L'estudi de pacients amb lesions cerebrals ha demostrat com les dificultats per reconèixer rostres afecten la interacció social. No poder identificar expressions pot generar aïllament i afectar de manera directa la qualitat de vida. Per això, entendre aquest mecanisme és fonamental per a la salut mental.
Models neurocognitius com el d'Haxby, Hoffman i Gobbini expliquen que el cervell processa la informació facial a través de sistemes distribuïts. Mentre un se centra en la identitat, un altre interpreta les emocions variables. Aquesta doble via reforça la complexitat de la nostra interacció social.
El cervell com a centre de les nostres emocions
El cervell no només observa el que passa a l'exterior, també regula les emocions internes. L'amígdala s'activa davant la por o la sorpresa, mentre que el còrtex prefrontal ho fa en la felicitat. Cada emoció té el seu propi circuit de resposta.
Mario Alonso Puig destaca la importància d'aprendre a distingir entre pensaments, sentiments i emocions. Aquestes experiències poden confondre's, però comprendre-les ajuda a gestionar-les millor. Així s'evita reaccionar de manera desproporcionada davant situacions quotidianes.
En definitiva, el missatge de l'expert és clar: petits gestos físics, com somriure, poden canviar el nostre estat emocional. El cos i la ment estan més connectats del que imaginem, i aprofitar aquesta connexió és clau per al benestar.