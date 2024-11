La marca de pernil més coneguda arriba a Lidl

El pernil és, sens dubte, un dels productes estrella de la gastronomia espanyola, un aliment que evoca tradició, qualitat i moments compartits. En dates com Nadal, el seu consum es dispara i es converteix en protagonista de les taules familiars. Lidl, conscient d'aquesta passió nacional, ha fet un pas endavant en col·laborar amb Enrique Tomás, la marca de pernil més prestigiosa, per oferir als clients opcions d'alta qualitat a preus assequibles.

Aquesta col·laboració exclusiva, anunciada sota la marca pròpia d'embotits Realvalle, introdueix tres varietats de pernil ibèric als lineals de Lidl. Els productes, acuradament seleccionats i elaborats, es presenten com una opció assequible que no sacrifica qualitat. Entre ells destaca el Pernil Gran Reserva, a un preu de 2,99 euros, elaborat a partir de porcs blancs de les races Duroc, Landrace o Larger White, criats amb una dieta natural i sotmesos a un procés de curació de 15 mesos. També està disponible la Paleta d'Esquer Ibèric 50% Raça Ibèrica, que costa 4,65 euros, curada durant 20 mesos, i el Pernil d'Esquer Ibèric 50% Raça Ibèrica, l'opció més premium a 4,99 euros, amb una curació de 24 mesos.

Enrique Tomás, conegut com el seleccionador nacional del pernil, ha assegurat que aquesta aliança marca un punt d'inflexió per a la seva marca. Per part seva, Lidl ha subratllat que aquesta aposta reforça el seu compromís per oferir productes gurmet a preus competitius.

Col·laboració premium

La clau d'aquesta oferta rau en l'experiència i la dedicació d'Enrique Tomás, que des de 1982 porta seleccionant i oferint els millors pernils del mercat. Aquesta trajectòria l'ha consolidat com un referent al sector, garantint un producte de qualitat excepcional que ara es pot gaudir a Lidl. A més, els productes estan envasats i llestos per consumir, gràcies a la col·laboració amb Noel Alimentaria, cosa que garanteix la frescor i la practicitat d'aquests pernils.

| Lidl

Els beneficis del pernil ibèric van més enllà del seu sabor exquisit. Aquest aliment, essencial en la dieta mediterrània, és ric en proteïnes, ferro, zinc i fòsfor, nutrients clau per a una alimentació equilibrada. A més, el greix infiltrat al múscul dels porcs ibèrics aporta una sucositat i sabor únics, que fan de cada mossegada una experiència inoblidable.

Amb aquesta iniciativa, Lidl es posiciona com un competidor directe d'altres grans superfícies, oferint productes gurmet accessibles per a totes les butxaques. Aquesta campanya no sols ressalta la qualitat dels pernils d'Enrique Tomás, sinó que també reforça el compromís de la cadena alemanya amb l'excel·lència i la innovació. Sens dubte, aquestes tres opcions de pernil es convertiran en un imprescindible per a les celebracions nadalenques i més enllà.