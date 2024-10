Manualitats per gaudir de la Castanyada en família: Seràs l'enveja de tots

per Mireia Puig

La castanyada és una festivitat tradicional catalana que celebra l'arribada de la tardor i ret homenatge als avantpassats. És una oportunitat perfecta per reunir la família i gaudir d'activitats que mantenen vives les tradicions. Una forma entretinguda i educativa de fer-ho és mitjançant manualitats temàtiques que fomenten la creativitat i l'aprenentatge cultural. Et proposem algunes opcions perquè decoris casa teva de la millor manera possible.

Castanyes de paper maixé

Crear castanyes de paper maixé és una activitat senzilla i divertida que encantarà grans i petits. Necessitaràs globus petits, paper de diari, cua blanca, aigua i pintura marró. Comença inflant els globus fins a obtenir la mida d'una castanya. Barreja la cua amb aigua en parts iguals i utilitza aquesta barreja per enganxar tires de paper de diari al voltant del globus, formant diverses capes. Deixa assecar completament, explota el globus i obtindràs la forma d'una castanya. Pinta-la de marró i, si vols, afegeix detalls amb pintura negra per simular les textures naturals. Aquestes castanyes gegants poden servir com a decoració per a la teva llar durant la castanyada.

Panellets de plastilina

Els panellets són dolços típics de la castanyada, i una forma segura i creativa d'involucrar els nens és elaborant-los amb plastilina. Utilitza plastilina de colors per simular la massa i els diferents sabors. Forma petites boletes i decora-les amb llavors o comptes que imitin pinyons, coco ratllat o trossets de xocolata. Aquesta activitat estimula la imaginació i permet als infants familiaritzar-se amb les tradicions gastronòmiques de Catalunya sense necessitat de cuinar.

| Juan Moyano

Mural de tardor en família

Crear un mural temàtic és una manera excel·lent de decorar la llar i passar temps en família. Estén una cartolina gran o paper kraft a una paret o taula àmplia. Tots poden contribuir dibuixant i pintant elements representatius de la tardor i la castanyada, com ara fulles caigudes, castanyes, panellets i la figura de la castanyera. També pots incorporar elements naturals recollits en un passeig pel parc, com ara fulles seques i petites branques, enganxant-los al mural per donar-li textura i profunditat.

Fanalets amb pots reciclats

Reutilitzar pots de vidre per fer fanalets és una activitat ecològica i creativa. Neteja els pots i decora'ls pintant motius de tardor o enganxant siluetes retallades de paper. Col·loca a l'interior espelmes petites o llums LED per il·luminar. Aquests fanalets aportaran una llum càlida i un ambient acollidor a les teves celebracions, a més d'ensenyar als nens la importància de reciclar i tenir cura del medi ambient.

Màscares de la castanyera

La figura de la castanyera és emblemàtica en aquesta festivitat. Amb cartolina, retoladors, tisores i alguns elements decoratius com teles o plomes, els nens poden crear màscares que representin la castanyera o altres símbols de la castanyada. Aquesta activitat no només estimula la creativitat, sinó que també ajuda els infants a conèixer més sobre els personatges tradicionals de la seva cultura.

Figura de la castanyera amb materials reciclats

Una altra manualitat senzilla és confeccionar una castanyera utilitzant rotlles de paper higiènic buits. Folra el rotlle amb paper de colors per crear el cos, dibuixa i enganxa una cara a la part superior, i utilitza retalls de roba per al mocador i el davantal. Afegeix una petita cistella feta amb cartró o paper on pots col·locar diminutes castanyes de paper o plastilina. Aquesta figura pot formar part de la decoració de casa teva durant la festivitat.

Gaudeix amb els teus aquests dies tan especials

Les manualitats són una manera fantàstica de celebrar la castanyada en família, promovent la unió, la creativitat i el respecte per les tradicions catalanes. Aquestes activitats no sols entretenen, sinó que també transmeten valors culturals a les noves generacions, fent de la celebració una experiència enriquidora i memorable. Anima't a posar en pràctica aquestes idees i gaudeix d'una castanyada plena d'art i tradició amb els teus éssers estimats.