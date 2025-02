Males notícies per als conductors professionals i la seva jubilació

El sector del transport per carretera a Espanya està en guerra. El 2022, es van registrar 98 defuncions de conductors i més de 73.500 accidents laborals relacionats amb el trànsit, amb un 45% de les morts afectant conductors de 55 anys o més. Aquestes xifres evidencien la perillositat i el desgast físic i mental associats a la professió.

| Canva

Demandes de jubilació anticipada i mobilitzacions sindicals

Davant aquesta realitat, els sindicats UGT i Comissions Obreres han reivindicat la necessitat d'establir coeficients reductors que permetin la jubilació anticipada dels conductors professionals. Argumenten que la penositat i perillositat de la feina justifiquen aquesta mesura, similar a l'aplicada en altres professions d'alt risc.

El mes d'octubre de 2024, es van convocar set jornades d'atur en el transport per carretera per exigir aquestes millores, amb la primera vaga programada per al 28 d'octubre i una possible vaga indefinida a partir del 23 de desembre.

Obstacles en la implementació dels coeficients reductors

Malgrat les mobilitzacions i les negociacions inicials, la implementació dels coeficients reductors ha enfrontat obstacles significatius. La Confederació Espanyola de Transport de Mercaderies (CETM) va informar que, després d'un acord inicial, la UGT va modificar la seva posició, negant-se a signar la sol·licitud d'aquests coeficients fins a la publicació d'un nou reial decret que modifiqui la normativa vigent. Aquesta postura inflexible ha impedit assolir un consens i avançar en la millora de les condicions laborals dels conductors.

| Canva, Twitter

Suspensió de vagues i situació actual

La manca d'unitat sindical i els desacords interns han debilitat les accions reivindicatives. El desembre de 2024, CC OO va suspendre la vaga indefinida prevista en el transport de viatgers per carretera, inicialment programada per al 23 de desembre. Aquesta decisió es va produir després que UGT arribés a acords amb les patronals Confebus i Atuc, desmarcant-se de les convocatòries d'atur.

Com a resultat, les demandes de jubilació anticipada i millora de condicions laborals han quedat en suspens, generant incertesa entre els professionals del sector.

Escassetat de conductors i desafiaments futurs

Paral·lelament, el sector enfronta una creixent escassetat de conductors. S'estima que en els pròxims anys seran necessaris 30.000 nous professionals per cobrir la demanda.

Aquesta manca s'atribueix, en part, a les condicions laborals precàries i a la manca d'incentius atractius per a les noves generacions. El Ministeri de Transports ha llançat el 'Plan Reconduce', una campanya digital que busca atreure dones i joves al sector, destacant l'estabilitat laboral i la ràpida inserció en el mercat de treball. No obstant això, sense millores substancials en les condicions laborals i sense una solució consensuada respecte a la jubilació anticipada, és probable que l'escassetat de conductors persisteixi, afectant l'eficiència i seguretat del transport per carretera a Espanya.