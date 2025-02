El gos que es creu Tom Cruise a Misión Imposible: Atent a la tombarella

A les xarxes socials no falten els vídeos de gossos fent entremaliadures, però pocs han aconseguit l'atenció que ha generat un petit Jack Russell Terrier amb la seva habilitat per a la infiltració. El vídeo, publicat al compte de Twitter @PuppiesIover, mostra l'astut gos acostant-se de manera sigil·losa cap a un tros de menjar a terra, executant una maniobra digna d'una pel·lícula d'acció. El seu sigil, la seva intel·ligència i la seva inesperada tombarella han convertit aquest gos en una estrella viral.

L'escena es desenvolupa en un saló ampli i ben il·luminat. Al centre del terra, un petit tros de menjar ha caigut accidentalment, convertint-se en l'objectiu del gos. Des de la distància, el Jack Russell comença la seva aproximació amb cautela, movent-se amb precisió com si estigués en plena missió encoberta. A mesura que s'acosta, s'ajup, es deté per avaluar el seu entorn i avança amb suma precaució, sense perdre de vista el seu objectiu.

De sobte, el moment culminant del vídeo: el gos realitza una tombarella enmig del seu avanç, com si estigués evitant sensors làser o esquivant la mirada del seu amo. Després de recuperar la compostura, completa el seu recorregut i, finalment, arriba al seu anhelat premi. L'escena acaba amb el gos olorant i emportant-se la recompensa, demostrant que el seu sigil i estratègia han donat fruits.

Entrenats per naturalesa per a aquestes missions

Aquest tipus de comportament no és del tot estrany en els gossos, especialment en races com el Jack Russell Terrier, coneguts per la seva intel·ligència, agilitat i energia. La necessitat de moure's sigil·losament podria estar relacionada amb el seu instint natural de caça. Originalment criats per rastrejar preses petites, aquests gossos tenen una forta predisposició a actuar amb sigil, la qual cosa pot explicar la seva particular manera d'acostar-se al menjar.

L'espontaneïtat d'aquest Jack Russell ha captivat els internautes, que han quedat sorpresos per la seva capacitat per executar una maniobra tan precisa. Si bé els gossos solen desenvolupar diferents tècniques per aconseguir menjar, pocs aconsegueixen fer-ho amb tanta teatralitat. La seva tombarella ha estat comparada amb escenes de pel·lícules d'espies, recordant els moviments acrobàtics de Tom Cruise a la saga Missió Impossible.

Els gossos, igual que els humans, poden aprendre conductes per imitació o per reforç positiu. En alguns casos, si un gos rep atenció o una reacció divertida dels seus amos després de realitzar una maniobra inusual, és probable que repeteixi el comportament en futures ocasions. En aquest cas, no es descarta que el gos hagi après a moure's d'aquesta manera en algun intent anterior per aconseguir menjar en llocs difícils.

L'èxit del vídeo confirma una vegada més que els animals tenen la capacitat de sorprendre'ns amb les seves ocurrències. En un món on el contingut efímer domina les xarxes socials, aquests petits moments d'enginy i espontaneïtat aconsegueixen destacar i arrencar-nos un somriure. Aquest Jack Russell, amb la seva missió encoberta i la seva espectacular acrobàcia, ha deixat clar que el sigil i la determinació no són només cosa d'espies cinematogràfics, sinó també dels millors amics de l'home.