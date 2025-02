El gos salsitxa i el seu amic dinosaure que enterneixen les xarxes

Les xarxes socials han tornat a caure rendides davant la tendresa d'un gos, aquesta vegada protagonitzat per un simpàtic gos salsitxa que ha trobat un inesperat amic en un supermercat. El vídeo, compartit pel compte de Twitter @PuppiesIover, ha conquerit milers d'usuaris per l'encantadora relació que aquest gosset estableix amb un peluix de dinosaure.

En la seqüència d'imatges, el petit gos camina per un passadís de la botiga quan, de sobte, es troba amb un prestatge ple de peluixos. Entre tots, la seva atenció queda captivada per un en particular: un dinosaure de felpa de color gris. En aquell moment, el seu comportament canvia i comença a interactuar amb la joguina com si d'un vell conegut es tractés. Primer, l'olora amb curiositat; després, es llança a jugar amb ell, movent el cap d'un costat a l'altre i mostrant signes d'entusiasme. La connexió entre el gos i el peluix és immediata.

| Canva

Però el moment més entranyable arriba quan el gos insisteix a emportar-se el seu nou amic a casa. Amb determinació, sembla "demanar-li" al seu amo que el compri, fins i tot intentant agafar-lo amb la boca per posar-lo a la cistella de la compra. L'escena culmina amb el gos pujat dins del carretó, abraçat al seu estimat dinosaure, com si no volgués separar-se'n ni per un segon.

La complicitat entre un gos i un peluix

El vídeo ha generat una onada de tendresa entre els internautes, que han quedat fascinats per la connexió entre el gos i el peluix. La relació entre els gossos i les joguines no és un fenomen nou, però aquest cas demostra com un objecte inanimat pot convertir-se en quelcom especial per a un animal. Els gossos, igual que els humans, poden desenvolupar vincles emocionals amb objectes que els proporcionin seguretat, diversió o companyia.

El fet que un gos pugui establir aquesta relació amb una joguina té una base científica. Els gossos són animals socials que, en la seva vida domèstica, transfereixen certs comportaments instintius als objectes que els envolten. Un peluix pot recordar-los a una presa, a un company de ventrada o simplement representar una font d'entreteniment. A més, la textura suau d'aquestes joguines sol ser reconfortant, cosa que explica per què molts gossos dormen abraçats als seus peluixos preferits.

Aquest comportament també s'observa en races amb un fort instint de pasturatge o caça, com els dachshunds (gossos salsitxa), que històricament han estat criats per rastrejar i caçar petits animals. Per a alguns gossos, les joguines no són només objectes amb els quals jugar, sinó elements que els ajuden a canalitzar la seva energia i reduir l'ansietat quan estan sols o en entorns desconeguts.

La història del gos salsitxa i el seu dinosaure de peluix ha recordat a molts amos de mascotes com poden arribar a ser d'importants les joguines en la vida dels seus gossos. Igual que els nens amb les seves nines preferides, els gossos poden trobar en aquests objectes una font de consol i felicitat.