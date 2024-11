Males notícies per als fans del torró de Suchard

per Iker Silvosa

Les festes nadalenques a Espanya estan marcades per la tradició del torró, un dolç que fa segles que és a la taula de moltes famílies. Des de varietats d'Alacant i Xixona fins a alternatives més modernes com el torró de xocolata cruixent, aquests dolços són un símbol de les celebracions nadalenques. Un dels torrons més populars és el de Suchard, la textura i el sabor del qual han conquerit paladars a tot el país des de fa dècades. Tot i això, aquest Nadal porta una sorpresa per als consumidors de Suchard: un increment de preu i una reducció en el pes, cosa que ha generat controvèrsia entre els seus seguidors.

La companyia ha pujat el preu del seu torró en 30 cèntims, establint el seu cost en 3,98 euros per al format de 230 grams, una pràctica que segueix la tendència de “reduflació” que afecta múltiples productes al mercat. Això vol dir que el torró és ara 30 grams més lleuger en comparació dels anys anteriors, quan pesava 260 grams. Aquest fenomen, molt criticat pels consumidors, es deu en part als alts costos d'ingredients com el cacau i l'ametlla, bàsics per elaborar dolços nadalencs.

Suchard no és l'única marca afectada per aquest increment en preus i disminució de pes, ja que altres productes nadalencs també han seguit la mateixa tendència. Però, atès que el torró de Suchard és una icona a les celebracions espanyoles, aquesta modificació ha captat l'atenció dels seus consumidors. La tradició d'obrir una caixa de Suchard i compartir-la en família durant les festes fa que aquest increment de preu i reducció de pes es percebi com una decisió desafortunada per als que volen mantenir els seus costums sense que afecti les butxaques.

| Canva

Altres alternatives

La situació econòmica actual a Espanya i a molts altres països europeus ha generat que les empreses d'alimentació, especialment les que produeixen productes de temporada, ajustin els preus per fer front a la inflació i a l'alça dels costos de producció. En el cas del torró de Suchard, la marca ha argumentat que, malgrat la reducció de pes, el torró manté la qualitat i el sabor característics que n'han definit la identitat. Això ha estat un consol per a alguns consumidors, mentre que uns altres s'han plantejat optar per opcions alternatives o més econòmiques.

En aquest context, els consumidors tenen diverses opcions al mercat, des de torrons artesanals fins a varietats menys comercials, que, encara que no substitueixen el clàssic Suchard a moltes llars, poden ser una alternativa viable. Marques locals, com les de Xixona o Alacant, ofereixen productes de qualitat i preus competitius, adaptant-se a la demanda dels que busquen una experiència de qualitat sense gastar gaire.

Aquest canvi en el preu i el pes del torró de Suchard reflecteix la complexa situació econòmica que afecta tant productors com consumidors en un moment en què les tradicions i la gastronomia ocupen un paper central en les celebracions nadalenques.