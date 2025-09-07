Lucía Lipperheide (experta en moda), enamorada d’un tresor del Mercadona: 'Ho aplico'

Setembre mou les preferències de consum amb trucs que corren per xarxes. Els supermercats guanyen protagonisme en oferir solucions quotidianes. Els consumidors busquen idees pràctiques i barates.
Les novetats en neteja i cura de la llar competeixen per atenció. Les decisions es prenen pel preu, l'eficàcia i la disponibilitat. Les recomanacions de perfils experts influeixen en la compra.
El descobriment que triomfa a Mercadona
Lucía Lipperheide, experta en moda i trucs virals, ha posat l'accent en Mercadona. “Ho aplico a tota a la bossa amb una baieta neta”, afirma en mostrar un mètode senzill per cuidar accessoris. El seu consell és de gran utilitat, ja que ja no cal gastar grans sumes de diners en productes especials.
El producte de bellesa que utilitza Lucía té un preu de només 1,50 euros els 250 ml. Parlem de la Llet Facial Netejadora de la línia Facial Clean de Mercadona. Es ven com a desmaquillant i, la influencer, li ha donat un segon ús que resulta molt efectiu.
Un 2 en 1 per a bosses de pell
Lipperheide detalla que “al mateix temps que neteja, hidrata la pell” de la bossa. La crema dissol la brutícia i retorna la flexibilitat al cuir. Funciona per netejar el greix, la pols i restes de maquillatge.
L'aplicació és directa, s'estén per tota la superfície amb una baieta neta. Després es deixa assecar una hora perquè la hidratació actuï. El procés es completa amb un protector de pells que s'aplica amb una altra baieta per no arrossegar brutícia prèvia.
L'experta remata amb un pas final. Deixa assecar 15 minuts i raspalla la bossa fins que brilli. “Si no el raspalles, queda apagat”, resumeix.
Preu, estalvi i consum responsable
Per a consumidors amb diverses bosses, el mètode guanya interès. Ja que amb només un article de Mercadona es poden cobrir dues tasques i reduir les compres. Neteja i nodreix sense productes cars ni processos llargs.
El truc serveix per a taques habituals i cures entre temporades, a més, la doble funcionalitat és perfecta. La llet desmaquillant que s'utilitza cada nit es pot aplicar a les bosses que es vulguin netejar i deixar com noves. Amb tot, igualment, es recomana revisar cada material llegint les etiquetes.
Per a Mercadona, aquesta és una nova funció de la seva llet desmaquillant que ja es compra per la seva efectivitat a la pell. Ara, també és molt sol·licitada pel nou ús que se li pot donar. Preu baix, eficàcia provada a xarxes i facilitat d'ús, els consumidors troben un aliat clar per a les seves bosses.