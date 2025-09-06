Jesús Molero (psicòleg): 'A les persones assertives se les respecta més, se les...'

La frase de Jesús Molero ha encès converses a les xarxes i consultes. El seu to directe connecta amb qui busca relacions més equilibrades. Els comentaris dels seus seguidors fan referència al positiu que han estat les reflexions del psicòleg per millorar les seves vides.
Molero insisteix en un canvi d’enfocament sobre com ens vinculem amb els altres. El seu missatge convida a revisar hàbits quotidians i a prendre decisions que prioritzin el benestar emocional. A partir d’aquí, Molero és clar sobre el més essencial.
Relacions de millor qualitat
El focus del missatge de Molero està posat en la dignitat personal i el respecte quotidià. Molero subratlla que aprendre a posar límits és clau en la parella, en l’amistat i a la feina. Ajuda a conservar el respecte i l’equilibri emocional, enforteix la confiança i prevé els conflictes.
El psicòleg és clar: "Moltes persones creuen que si posen límits les rebutjaran, les voldran menys, viuran en conflicte o es quedaran soles". "Però en realitat passa tot el contrari, sabem que a les persones assertives se les respecta més". "Se les té més en compte i tenen millors relacions", manifesta.
En marcar els límits, no s’acumula ràbia ni ressentiment i els problemes se solucionen abans. L’enfocament fomenta relacions sanes i estables, reforça la comunicació i l’escolta activa i aporta seguretat emocional a ambdues parts.
Respecte mutu i vincles duradors
Qui es fa respectar i defensa els seus interessos construeix relacions més estables i duradores. Són vincles basats en el respecte mutu. “Si no poses límits legitimes que et trepitgin”, adverteix.
L’assertivitat no és duresa ni fredor, explica Molero, és claredat sobre necessitats i acords. Així se sostenen relacions sòlides en el temps. I el resultat és un tracte més just i conscient, evitant-se malentesos recurrents i elevant la qualitat de la convivència.
En començar a marcar límits, alguns s’allunyaran, però se’n van "qui es beneficiaven que ho aguantessis tot". Posar límits també “et treu la màscara dels ulls”, explica. Lluny de ser un problema, és una depuració saludable que permet identificar els suports reals.
L’amor que escolta el “no”
Les persones que t’estimen bé es queden, t’escolten i s’adapten. Aprenen a conviure amb el teu “no” sense deixar d’estimar-te. L’amor és un espai per ser tu, sense por.
El psicòleg explica que perquè t’estimin t’han de conèixer, s’ha d’expressar el que t’agrada i el que no. Has de dir el que et molesta, el que et fa sentir insegur i què no et ve de gust fer. Verbalitzar les necessitats atrau la gent correcta, no és com es podria pensar, que l’allunya.
Molero conclou que posar límits no acaba una relació, sinó al contrari, se n’inicia una de més ferma, serena i respectuosa. És un pas d’assertivitat que impulsa relacions sanes. La pràctica afavoreix el benestar i l’equilibri emocional i consolida la confiança i la comunicació.