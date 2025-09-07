Lucía Lipperheide (experta en moda), enamorada de un tesoro del Mercadona: 'Lo aplico'

Septiembre mueve las preferencias de consumo con trucos que corren por redes. Los supermercados ganan foco al ofrecer soluciones cotidianas. Los consumidores buscan ideas prácticas y baratas.

Las novedades en limpieza y cuidado del hogar compiten por atención. Las decisiones se toman por precio, eficacia y disponibilidad. Las recomendaciones de perfiles expertos influyen en la compra.

| Mercadona, Instagram, esp.xcatalunya.cat, @homes.styles

El hallazgo que arrasa en Mercadona

Lucía Lipperheide, experta en moda y trucos virales, ha puesto el acento en Mercadona. “Lo aplico por todo el bolso con una bayeta limpia”, afirma al mostrar un método sencillo para cuidar accesorios. Su consejo es de gran utilidad, puesto que ya no es necesario gastar altas sumas de dinero en productos especiales.

El producto de belleza que utiliza Lucía tiene un precio de solo 1,50 euros los 250 ml. Hablamos de la Leche Facial Limpiadora de la línea Facial Clean de Mercadona. Se vende como desmaquillante y, la influencer, le ha dado un segundo uso que resulta muy efectivo.

| Mercadona, esp.xcatalunya.cat

Un 2 en 1 para bolsos de piel

Lipperheide detalla que “al mismo tiempo que limpia, hidrata la piel” del bolso. La crema disuelve la suciedad y devuelve la flexibilidad al cuero. Funciona para limpiar la grasa, el polvo y restos de maquillaje.

La aplicación es directa, se extiende por toda la superficie con una bayeta limpia. Después se deja secar una hora para que la hidratación actúe. El proceso se completa con un protector de pieles que se aplica con otra bayeta para no arrastrar suciedad previa.

La experta remata con un paso final. Deja secar 15 minutos y cepilla el bolso hasta sacar brillo. “Si no lo cepillas, se queda apagado”, resume.

Precio, ahorro y consumo responsable

Para consumidores con varios bolsos, el método gana interés. Puesto que con solo un artículo del Mercadona se puede cubrir dos tareas y reducir las compras. Limpia y nutre sin productos caros ni procesos largos.

El truco sirve para manchas habituales y cuidados entre temporadas, además, la doble funcionalidad es perfecta. La leche desmaquillante que se usa cada noche, puede aplicarse a los bolsos que se quiera limpiar y dejar como nuevos. Aunque, igualmente, se recomienda revisar cada material leyendo las etiquetas.

Para Mercadona, esta es una nueva función de su leche desmaquillante que ya es comprada por su efectividad en la piel. Ahora, también es muy solicitada por el nuevo uso que se le puede dar. Precio bajo, eficacia probada en redes y facilidad de uso, los consumidores encuentran un aliado claro para sus bolsos.