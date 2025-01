El lot estalvi per fer la millor pizza casolana a Bonpreu i Esclat

Les pizzes casolanes tenen aquest encant inigualable de permetre'ns jugar amb els ingredients i gaudir d'un plat acabat de fornejar sense massa complicacions. Per a aquells que busquen una opció ràpida, saborosa i econòmica, Bonpreu i Esclat han preparat un lot estalvi que reuneix tres productes clau per elaborar una pizza amb un sabor excepcional. Amb un preu de 4,99 € en lloc dels 8,67 € habituals, aquesta proposta facilita que qualsevol persona pugui muntar la seva pròpia pizza en qüestió de minuts i compartir-la amb amics o familiars.

El primer element d'aquest lot és la base de pizza rectangular Maxi Buitoni (350 g). Es tracta d'una massa finíssima i de forma rectangular, perfecta per a aquells que gaudeixen d'una base cruixent, però alhora de mida generosa. A diferència d'altres alternatives, aquesta base destaca per la seva mal·leabilitat i per la senzillesa a l'hora de treballar amb ella: n'hi ha prou amb desenrotllar-la i col·locar-la sobre una safata per al forn. No es necessita farina ni motlles específics, per la qual cosa resulta una solució molt pràctica per a aquells que no tenen experiència prèvia en la preparació de masses.

| Bonpreu

En segon lloc, el lot inclou formatge especial pizza Président (150 g), una combinació de mozzarella i emmental que es fon amb facilitat i ofereix un punt de cremositat irresistible. L'envàs ja està llest per espolsar sobre la base, garantint un repartiment uniforme del formatge sense complicacions.

La seva barreja acuradament seleccionada de làctics aconsegueix un equilibri interessant entre el sabor suau de la mozzarella i el toc més aromàtic de l'emmental, aconseguint així una cobertura amb personalitat, però que no emmascara els altres ingredients.

El tercer component essencial per completar aquesta pizza és el pernil cuit extra 50 % Duroc Bonpreu (100 g). Aquests pètals de pernil cuit es distingeixen per la seva tendresa i gust lleuger ideal per a aquells que gaudeixen de toppings suaus. El percentatge de porc Duroc contribueix a una major sucositat, elevant l'experiència gustativa sense que resulti pesat. En ser presentats en fines llesques, es poden col·locar fàcilment sobre la superfície de la pizza, assegurant que cada mossegada rebi la seva ració d'embotit.

| Bonpreu, Canva Pro

Com es prepara?

Per aprofitar al màxim aquest lot, l'habitual és preescalfar el forn a uns 200°C. S'estén la base de pizza Buitoni sobre una safata i s'aplica, si es desitja, una lleugera capa de salsa de tomàquet i un raig d'oli d'oliva. A continuació, es reparteixen els pètals de pernil cuit, intentant cobrir la massa de manera equilibrada. En acabat, s'espolsa el formatge Président per tota la superfície, ajustant la quantitat al gust personal.

Amb els ingredients ja col·locats, només faltarà introduir la pizza al forn i esperar entre 10 i 15 minuts, depenent de la potència de cada electrodomèstic i del punt de daurat que cadascú prefereixi.

Descompte superior al 40%

Aquest lot estalvi, que estarà disponible per 4,99 € als establiments Bonpreu i Esclat, mostra el compromís de la cadena amb l'oferta de productes de qualitat a un cost reduït. En total, la combinació cobreix les necessitats d'un dinar o sopar per a dues o tres persones, encara que es pot complementar amb altres ingredients si es desitgen sabors diferents o més variats. Aquells que busquin afegir un extra de sabor poden incorporar xampinyons, olives o una mica de ruca fresca després de la cocció, fent que la pizza sigui encara més personal i completa.