Gaudeix del sopar més ràpid de cuinar amb un menú estalvi a Bonpreu i Esclat

La falta de temps a l'hora de preparar el sopar és un problema que afecta nombroses llars. Conscients d'aquesta realitat, Bonpreu i Esclat han dissenyat una sèrie de menús i lots estalvi que agilitzen l'elaboració del menjar nocturn, alhora que cuiden la butxaca dels seus clients. La varietat abasta des de combinacions pensades per cuinar en pocs minuts fins a plats ja llestos per gaudir, facilitant una solució ràpida i saborosa per a totes les preferències.

| Bonpreu, Canva, XCatalunya

Burger meat i pa de Viena per a una hamburguesa perfecta

D'entre els "lots estalvi" disponibles, destaca el format per 4 panets rodons de Viena Pa del Bo (280 g) i una safata de burger meat de porc i vedella (4 unitats). Aquest pack, originalment valorat en 5,68 €, es pot aconseguir per tan sols 4,25 €. N'hi ha prou amb cuinar ràpidament la carn a la paella o a la planxa durant uns minuts i, si es desitja, escalfar els panets lleugerament perquè quedin tendres i cruixents al mateix temps.

Per donar-li un toc gourmet, Bonpreu i Esclat suggereix acompanyar l'hamburguesa amb formatge de cabra, salsa romesco i ceba caramel·litzada. Aquests complements no només afegeixen un sabor diferent, sinó que converteixen un plat aparentment senzill en tota una experiència culinària. En menys de deu minuts, és possible aconseguir un sopar complet, equilibrat i apte per a tots els gustos.

Lot de peix i verdures: menú saludable en un vist i no vist

Una altra opció ideal per a aquells que prefereixin el peix a la carn és el lot que combina un llobarro (al voltant de 350 g, 3,99 € la unitat) amb una guarnició de pèsols amb patata o mongetes verdes amb patata de Terra i Tast (250 g, 1,99 €). El preu total d'ambdós productes ronda habitualment els 5,98 €, però amb la promoció "lot estalvi" es queden en 4,49 €.

El llobarro és un peix blanc de carn suau, molt fàcil de cuinar al forn o a la planxa. N'hi haurà prou amb amanir-lo lleugerament amb sal i algun toc d'espècies (romaní, farigola o all en pols) i enfornar-lo durant 15-20 minuts, segons la mida. Mentrestant, la bossa de verdures cuites de Terra i Tast s'escalfa al microones o paella, en tan sols dos o tres minuts, sense necessitat de preparació addicional. El resultat és un sopar saludable, equilibrat i, sobretot, ràpid d'elaborar.

| Bonpreu

Menús preparats a les seccions de 'rostisseria'

Per a aquells que no vulguin ni encendre els fogons, Bonpreu i Esclat proposen els anomenats "menús estalvi" llestos per emportar. Un dels més populars és el que consta de 1/2 pollastre rostit i 400 g de patates per 5,95 €, una solució que permet estalviar temps i que resulta molt pràctica quan arriben visites inesperades o simplement no hi ha ganes de cuinar. El pollastre rostit, amb la seva pell cruixent i carn sucosa, és ideal per acompanyar amb les patates, ja siguin senceres o en un altre format.

Una altra alternativa consisteix en galta de porc amb os i ceba, també disponible per 5,95 €. La carn es caracteritza per la seva tendresa i el sabor intens que s'obté en cuinar-la a foc lent. A les seccions de rostisseria dels supermercats, la preparació es realitza amb mètodes tradicionals, de manera que el client rep un plat digne de restaurant sense gaire esforç. Ho podràs aconseguir fins el 17 de febrer.