3x2 en productes Terra i Tast: Fins al 20 de gener a Bonpreu i Esclat

Durant els mesos d'hivern, trobar solucions pràctiques i saludables per als àpats diaris pot convertir-se en tot un repte. Moltes persones busquen aliments que simplifiquin la seva rutina culinària sense renunciar al sabor ni a la qualitat.

És per això que Bonpreu i Esclat ha posat en marxa una oferta molt interessant. Fins al 20 de gener de 2025, s'aplica un 3x2 en una selecció de productes de la gamma Terra i Tast, disponible de forma exclusiva online. Aquesta promoció permet als clients endur-se tres unitats al preu de dues, facilitant la planificació de menús setmanals amb un cost més ajustat.

La versatilitat de Terra i Tast

Terra i Tast és una línia que es caracteritza per la preparació acurada de verdures, hortalisses i plats tradicionals. Aquestes propostes són ideals per a aquells que tenen poc temps per cuinar, però no volen renunciar a gaudir de receptes saboroses i amb una elaboració propera a la cuina casolana. Entre les opcions més destacades, es troben:

Escalivada. Un plat típic català a base de pebrots vermells i grocs, albergínies i cebes rostides, llest per menjar tal qual o per utilitzar com acompanyament de carns, peixos o truites.

Pebrots rostits. Perfectes per barrejar amb amanides, torrades o salses, aportant un sabor fumat molt característic.

Minestres de verdures. Combinacions de verdures tallades i lleugerament cuinades, que permeten agilitzar guisats, sopes o saltejats.

Salses i sofregits. Per a aquells que desitgin donar un toc casolà als seus arrossos, pastes o estofats sense haver de passar hores davant dels fogons.

Un format pràctic per al dia a dia

Els productes de Terra i Tast venen llestos per consumir, requerint només un escalfament previ en paella o microones en cas que es desitgi degustar-los calents. D'aquesta manera, es converteixen en aliats fonamentals per a aquelles jornades en què el temps disponible per a la cuina és escàs.

El producte també es caracteritza per la qualitat de les matèries primeres. En tractar-se de productes amb base vegetal o plats tradicionals, resulten adequats per a diferents tipus de dieta i s'adapten a aquells que busquen incorporar més verdures i hortalisses en la seva alimentació diària. Un consell és afegir proteïnes com pollastre, tofu o tonyina, per exemple, es poden crear àpats molt equilibrats en qüestió de minuts.

Com aprofitar el 3x2

La promoció és molt senzilla: per la compra de tres articles Terra i Tast de la selecció vigent, el client paga únicament dos d'ells, enduent-se el tercer de forma gratuïta. Això permet combinar productes diferents segons gustos o necessitats. Per exemple, es pot optar per una escalivada, uns pebrots rostits i unes minestres, aconseguint així un assortiment variat que serveixi per planificar diversos menús a la setmana. Recorda que només està disponible fins al 20 de gener de 2025.