Estalvia gairebé 10 euros en un lot d'estalvi de neteja a Bonpreu i Esclat

En un context en què la inflació i els alts costos de vida impulsen els consumidors a buscar promocions i descomptes atractius, les estratègies comercials dels supermercats adquireixen especial rellevància. Segons estudis recents, més del 75% dels compradors a Espanya afirmen guiar-se principalment per ofertes i promocions quan realitzen les seves compres de productes de primera necessitat, especialment en articles de la llar i neteja.

Davant aquesta realitat, supermercats com Bonpreu i Esclat han desenvolupat ofertes puntuals que han aconseguit captar l'atenció dels seus clients més habituals. Fins al pròxim 14 d'abril, Bonpreu i Esclat ofereixen un lot estalvi de productes de neteja per només 14,99 euros, permetent un estalvi de gairebé 10 euros respecte al preu original d'aquests productes, que habitualment seria de 22,72 euros.

Què inclou?

Aquest pack està compost per productes altament reconeguts per la seva eficàcia i qualitat en l'àmbit de la neteja de la llar. En concret, inclou un detergent Dixan de 1,8 litres amb capacitat per a 40 rentats, la formulació del qual destaca per eliminar taques difícils i mantenir la brillantor dels teixits sense danyar-los. Aquest producte per si sol té habitualment un cost de 8,79 euros.

També incorpora un suavitzant concentrat Vernel "Cielo Azul" d'1,08 litres, apte per realitzar 60 rentats, que proporciona frescor i suavitat a les peces, oferint una experiència sensorial destacable a l'usuari. Aquest producte sol vendre's per 3,49 euros de forma individual.

A més, en aquest lot estalvi s'inclou un rentavaixelles Somat Tot en 1 de 640 ml, equivalent a 40 dosis, dissenyat per eliminar les restes més difícils de greix i aliments adherits als plats i utensilis de cuina. Habitualment, aquest article es ven a 7,15 euros.

Finalment, s'incorpora un pack doble de Bref Power Active Natura Pi, amb dues unitats especialment formulades per mantenir la higiene del WC i proporcionar una aroma agradable i duradora, valorat regularment en 3,29 euros.

| Bonpreu

Consum responsable gràcies a Bonpreu

Aquesta estratègia, a més d'ajudar a reduir la despesa mensual, fomenta una compra intel·ligent i organitzada, permetent als clients anticipar-se i aprofitar preus significativament més baixos. L'estalvi, xifrat en exactament 7,73 euros per cada lot, representa una oportunitat clara per optimitzar el pressupost domèstic mensual, especialment en llars amb alt consum en productes de neteja.

Des d'un punt de vista expert en tendències de mercat, l'aposta per oferir aquests packs estalvi és també una manera eficaç per als supermercats de fidelitzar els seus clients i augmentar el valor percebut en cada compra. De fet, les promocions agrupades d'articles complementaris són cada vegada més valorades pels compradors que busquen, no només reduir costos, sinó simplificar la seva experiència de compra.

L'oferta romandrà activa als establiments de Bonpreu i Esclat fins al pròxim 14 d'abril. Aquesta promoció respon clarament a les expectatives actuals del consumidor, oferint un estalvi considerable sense comprometre la qualitat dels productes.