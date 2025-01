El lot estalvi amb 5 productes de primeres marques amb gran descompte a Bonpreu

per Sergi Guillén

En aquestes dates, estalviar mai passa de moda, i a Bonpreu ho saben bé. El seu nou lot estalvi ha arribat amb una selecció de cinc productes de marques reconegudes que garanteixen qualitat, i també un preu imbatible.

Aquest lot, que inclou un assortiment perfecte per acompanyar aperitius o sopars informals, està disponible a un preu promocional de 9,95 euros. Un descompte considerable respecte al seu preu original de 18,03 euros.

Una selecció pensada per gaudir

El lot estalvi inclou productes ideals per crear moments especials. En primer lloc, les olives farcides d'anxova de Serpis (130 g), una elecció clàssica que mai falla a la taula. El seu sabor característic les converteix en un acompanyament perfecte per a qualsevol vermut o aperitiu.

Parlant de vermut, aquest lot també inclou una ampolla de Martini Rosso (1 litre). Aquest vermut negre és un icona per la seva combinació única d'herbes i també espècies, ideal per gaudir sol o en còctels com el clàssic Negroni o Americano.

| BonpreuEsclat

Per als amants del marisc, el lot no estaria complet sense els musclos en escabetx de la marca Dani (69 g). Aquest producte combina qualitat i un sabor exquisit que realça qualsevol aperitiu o plat senzill.

Complements irresistibles

Un bon aperitiu necessita el seu toc cruixent, i les patates fregides Lay's Mediterrànies (150 g) són l'elecció perfecta. Fetes amb oli d'oliva i amb una textura incomparable, aquestes patates són l'acompanyament ideal per al vermut o qualsevol picoteig.

Per últim, però no menys important, el lot inclou una bossa de cacauets amb mel d'Eagle (75 g). Aquest snack dolç i salat afegeix un gran contrast deliciós a l'experiència, convertint-lo en el tancament perfecte per a una improvisada reunió informal o una tarda entre amics.

Una oferta que no pots deixar escapar

Aquesta promoció és una oportunitat única per gaudir d'aquests cinc productes per menys de 10 euros. Si els adquirissis de manera individual, el preu total ascendiria a més de 18 euros, per la qual cosa l'estalvi és considerable.

Disponible a les botigues Bonpreu i Esclat, aquest lot estalvi estarà vigent durant un temps limitat fins al 7 de gener. El que el converteix en una opció ideal tant per a aquells que busquen proveir-se per a reunions com per a aquells que volen aquests productes de qualitat al millor preu.

Què fa especial aquesta oferta?

A més del descompte, la combinació de productes acuradament seleccionats permet gaudir d'una experiència completa sense necessitat de buscar en diferents passadissos del supermercat. És una solució perfecta per a aquells que valoren tant l'estalvi com la qualitat.

Així que no ho pensis massa, perquè aquestes ofertes solen volar. Visita el teu Bonpreu o Esclat més proper i fes-te amb aquest lot estalvi abans que s'esgoti!