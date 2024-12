Bones notícies per als pensionistes catalans al final de 2024

per Sergi Guillén

El 2024, les pensions a Catalunya han experimentat una evolució a l'alça, marcada per ajustos en les quanties i debats sobre sostenibilitat. L'augment del cost de vida i la inflació han portat el Govern a aplicar una revalorització superior a la mitjana dels últims anys. Buscant mantenir el poder adquisitiu dels pensionistes.

Aquest increment ha estat rebut amb optimisme per molts beneficiaris, encara que persisteixen preocupacions sobre l'envelliment poblacional i el seu impacte en el sistema. A més, s'han iniciat converses sobre la possibilitat d'un nou model català de pensions.

Aquestes discussions inclouen propostes per fer front al desafiament demogràfic, com fomentar plans de pensions complementaris i reforçar els ingressos del sistema mitjançant impostos específics. Encara que el debat està en curs, el futur de les pensions a Catalunya continua sent un tema central en l'agenda política i social.

La pujada en aquest últim mes de 2024

La pensió mitjana a Catalunya va augmentar un 5,26% al desembre enfront del mateix mes de l'any passat, fins als 1.312,90 euros, segons el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. En total, a Catalunya, es van abonar 1.797.920 pensions, un 1,21% més que al desembre de 2023 i el 17,49% del total de tot l'Estat.

| RgStudio

La majoria de prestacions -1.192.249, un 66,3%- van ser de jubilació, per import de 1.482,29 euros. Les pensions de viduïtat es van situar en 916,10 euros; les d'incapacitat permanent en 1.282,09 euros; les d'orfandat en 497,56 euros i les de favors de familiars en 823,24 euros. En el conjunt de l'Estat, l'import de la pensió mitjana es va situar en els 1.261,90 euros, un 5,28% més que al desembre de 2023.

En total, s'abonaran 10.281.477 pensions a 9,3 milions de persones en la nòmina de desembre, que va ascendir fins als 12.974,2 milions d'euros.

Precisament, en el passat Consell de Ministres, es va aprovar la revalorització de les pensions en un 2,8% a tots els efectes a partir de l'1 de gener de l'any 2025. Es tracta de l'IPC mitjà entre desembre de 2023 i el novembre de 2024, tal com estableix la Llei de garantir del poder adquisitiu de les pensions aprovada el 2021.

El funcionament que ha donat lloc a aquest increment

El sistema de pensions a Catalunya forma part del marc estatal. Les pensions es financen mitjançant un model de repartiment, on les contribucions dels treballadors en actiu sostenen els pagaments als jubilats.

La gestió està centralitzada a través de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). Encara que Catalunya ha sol·licitat competències en aquesta àrea per adaptar-lo a la seva realitat demogràfica i laboral. Les pensions inclouen jubilació, viduïtat, orfandat i incapacitat permanent, calculades segons els anys cotitzats i la base reguladora.