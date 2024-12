A Barcelona i altres ciutats: El supermercat que busca treballadors per 1400 euros

per Sergi Guillén

Trobar una feina ben remunerada i amb bones condicions laborals s'ha convertit en un gran repte a Catalunya. Amb l'augment del cost de vida i la manca d'oportunitats estables, moltes persones busquen desesperadament feines que ofereixin estabilitat i un salari digne. Aquesta situació, que afecta especialment els joves i aquells que tenen menys formació, ha generat una gran preocupació en les últimes dècades.

Les ofertes laborals amb sous competitius solen ser difícils de trobar, sobretot sense experiència prèvia. Sovint, les feines que requereixen menys qualificació ofereixen condicions precàries o salaris baixos. En aquest context, la possibilitat de treballar en empreses que ofereixin bones prestacions s'ha tornat molt cobejada per molts ciutadans.

No obstant això, no tot són males notícies; una coneguda cadena de supermercats ha començat a revolucionar el mercat laboral. Lidl, amb la seva expansió a Catalunya i altres zones, està oferint feines amb condicions i salaris atractius. Aquest supermercat busca persones disposades a unir-se al seu equip, oferint sous que arriben a 1.400 euros al mes.

Lidl: oportunitats laborals úniques

Lidl ha publicat recentment 65 noves ofertes de feina, algunes en ciutats com Barcelona, Salamanca o Las Palmas. Els llocs disponibles abasten des de caixers-reposadors fins a responsables de botiga.

| Lidl

Els horaris varien entre 25 i 40 hores setmanals, cosa que permet una adaptació a les necessitats personals. A més, per a la majoria de les feines, no es requereix experiència prèvia, només comptar amb l'ESO.

La cadena també ofereix contractes indefinits en algunes ciutats. Per exemple, a Villalbilla a Madrid, els empleats poden optar per jornades de 25 hores setmanals, mentre que a Mallorca es proposen contractes de fins a 30 hores. Totes aquestes opcions inclouen horaris rotatius i dos dies de descans per setmana, afavorint la conciliació laboral i personal.

Condicions laborals que destaquen

Treballar a Lidl no només significa estabilitat, sinó també gaudir d'una política salarial competitiva. Actualment, el sou anual d'un empleat base ascendeix a 17.610 euros bruts. Això equival a uns 1.467 euros al mes en 12 pagues, superant el salari mínim interprofessional; a més, l'empresa ha anunciat un augment del 3,5 % el 2025.

| Lidl, Getty Images Signature, XCatalunya

Un altre benefici és la jornada laboral màxima de cinc dies. També s'inclouen permisos retribuïts des del primer dia, cosa poc comuna en el sector. Aquestes condicions converteixen Lidl en una opció atractiva per a aquells que busquen estabilitat i qualitat de vida.

Lidl garanteix formació teòric-pràctica per a tots els seus empleats; això permet adaptar-se fàcilment a les tasques del lloc. A més, l'empresa aposta per la sostenibilitat, amb més de 700 botigues i 13 plataformes logístiques a tota Espanya, genera aproximadament uns 172.000 llocs de treball directes, indirectes i induïts. Aquesta inversió reforça el seu compromís amb el creixement responsable.

Per aplicar, només necessites entrar al portal de feina de Lidl, allà pots filtrar les ofertes per ubicació i preferències. Completa el formulari amb les teves dades i adjunta el teu currículum actualitzat. Lidl garanteix un procés de selecció just i equitatiu, promovent la igualtat entre homes i dones.

Si busques una feina amb bones condicions, Lidl podria ser la solució. No deixis passar aquesta oportunitat!