Vins i caves per Cap d'Any amb grans descomptes a Bonpreu i Esclat

El final d'any és un moment molt especial per reunir-se amb amics i familiars; els sopars i celebracions marquen el comiat de l'any i la benvinguda al nou. No hi ha millor manera d'acompanyar aquests moments que amb una copa de bon vi o cava. En moltes cultures, brindar amb bombolles és sinònim de prosperitat i bons desitjos.

A Catalunya, el cava és un dels protagonistes indiscutibles de les festes. El seu sabor fresc i bombollejant el converteix en l'aliat perfecte per acompanyar menjars festius o simplement per brindar. A més, els vins locals també destaquen per la seva qualitat, aportant una opció perfecta per a sopars més formals o fins i tot informals.

Aquest any, Bonpreu i Esclat volen facilitar-te aquestes celebracions. Han llançat una sèrie d'ofertes irresistibles en vins i caves de marques destacades. Aquestes promocions no només asseguren qualitat sinó també preus accessibles per a totes les butxaques.

Descomptes increïbles en vins i caves ecològics

Entre les ofertes més destacades, trobem el vi ecològic Raimat, disponible en les seves varietats de vi negre, rosat o blanc. La primera unitat costa 7,95 €, mentre que la segona té un 50 % de descompte, quedant-se a 3,98 €. És ideal per a aquells que busquen maridar el seu sopar amb sabors tradicionals i sostenibles.

| BonpreuEsclat

Una altra opció és el vi Bach, també de la DO Catalunya. Aquest vi negre, blanc o semi-dolç té un preu de 4,95 € per a la primera ampolla comprada, però la segona baixa fins a tan sols 2,48 €. És perfecte per a sopars lleugers o com a complement d'aperitius.

Caves per brindar amb estil

En la categoria de caves, el cava Raimat Brut Nature ecològic és una elecció excel·lent. Amb un preu de 10,95 € per a la primera unitat i un 50 % de descompte en la segona, queda a tan sols 5,48 € per ampolla. Aquest cava destaca per les seves notes fresques i la seva elaboració respectuosa amb el medi ambient.

Anna de Codorníu, un clàssic entre els caves catalans, també està d'oferta. El seu preu és de 7,95 € per ampolla, sent una opció més que assequible per gaudir d'un producte de qualitat.

Per a aquells que busquen alguna cosa més especial, el cava ecològic Gran Plus Ultra de Codorníu és una gran elecció. La seva primera unitat costa 16,89 €, però la segona té un 70 % de descompte, quedant a només 5,07 €. Aquest cava és perfecte per acompanyar les postres o plats sofisticats.

| ACN

Aprofita aquestes ofertes fins al 7 de gener!

Aquestes promocions estan disponibles a Bonpreu i Esclat fins al 7 de gener, cosa que et dóna temps per abastir-te per a les festes. Els vins i caves inclosos en aquestes ofertes no només són d'alta qualitat, sinó que també compten amb uns preus competitius que permeten gaudir del millor sense gastar de més.

Ja sigui per regalar, acompanyar un àpat o per brindar en el moment més especial de la nit, aquestes opcions són perfectes. Aprofita les ofertes i fes que aquest final d'any sigui inoblidable.