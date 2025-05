La novetat de Santander que agrada als seus clients, especialment als joves

per Joan Grimal

En una època en què la tecnologia i la proximitat han d'anar de la mà, Banco Santander ha tornat a sorprendre amb una iniciativa que ha captat l'atenció de milers d'usuaris a tot Espanya. L'entitat financera, una de les més potents del país, ha demostrat un cop més que no es conforma amb seguir el ritme del sector: vol marcar-lo.

Aquest nou moviment confirma el canvi de paradigma que està vivint la banca moderna. Lluny queda ja la imatge de les oficines fredes i burocràtiques. Santander està apostant per espais més humans, flexibles i connectats amb les necessitats reals dels ciutadans. I ara, aquest model salta a l'entorn digital.

Un concepte que va més enllà d'una oficina

Des que es van llançar els primers espais Work Cafè el 2016, començant per Xile, l'objectiu va ser clar: integrar l'experiència bancària en la vida diària de les persones. Amb cafeteries acollidores, zones de coworking i la possibilitat de fer gestions bancàries sense presses ni cues, aquests espais es van convertir en un símbol de la nova banca.

A Espanya, la seva expansió ha estat constant. Però el banc no s'ha quedat aquí. Entenent que no tothom pot acudir físicament a aquests espais, ha decidit crear una alternativa en línia que permet gaudir de molts d'aquests avantatges sense sortir de casa.

La plataforma que canvia les regles del joc

Així neix workcafe.es, una pàgina web que representa l'evolució natural del projecte Work Cafè. Aquí, qualsevol persona —sigui o no client del Santander— pot consultar on són aquests espais, veure quines activitats i esdeveniments s'ofereixen, o fins i tot reservar sales de coworking per treballar o reunir-se.

Aquesta proposta digital té dues zones diferenciades. Una, pública, perquè qualsevol usuari pugui explorar lliurement tot el que ofereix el concepte. I una altra de privada, a la qual s'accedeix amb un registre, on es poden gestionar reserves, participar en esdeveniments exclusius, veure continguts en vídeo i fins i tot contactar amb un gestor del banc si ets client.

Aquesta iniciativa reforça el missatge que l'entitat vol transmetre: la banca pot ser més que una obligació; pot ser un espai de trobada, de creativitat i de desenvolupament personal i professional.

Una aposta per la connexió humana

En plena era digital, Santander demostra que no tot es resol amb apps impersonals. La clau és fusionar tecnologia i calidesa, una cosa que els seus Work Cafès —tant físics com digitals— han sabut captar amb encert. Aquí no només es ve a gestionar un compte o consultar un préstec.

També es pot assistir a xerrades inspiradores, conèixer altres emprenedors, relaxar-se prenent un cafè o fins i tot planificar el teu futur financer amb ajuda professional. És un model que humanitza la banca i que respon a una necessitat creixent: viure experiències útils, pràctiques i agradables.

A més, la plataforma està dissenyada per facilitar una navegació intuïtiva des de qualsevol dispositiu, cosa que permet accedir a tots els serveis des de casa, l'oficina o fins i tot en moviment.

Gran notícia que alegra el dia a milers de persones

Aquest nou pas del Santander no només representa un avanç tecnològic. És, sobretot, una declaració d'intencions. Un missatge clar que la banca pot ser més propera, més útil i molt més adaptada al món actual. I el més important: aquesta plataforma no és exclusiva per a clients del banc.

Qualsevol persona interessada en un entorn col·laboratiu, modern i obert, pot formar part de la comunitat Work Cafè. Un gest que trenca barreres, amplia horitzons i posiciona Banco Santander, un cop més, com a pioner en la transformació de la banca a Espanya.