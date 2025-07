La llista de gelats amb grans descomptes a Bonpreu i Esclat

per Xavi Martín

En ple estiu, els hàbits de consum als supermercats revelen un patró clar: els productes de temporada no només pugen en popularitat, sinó que es converteixen en veritables protagonistes de la cistella de la compra.

El gelat, un clàssic indiscutible dels mesos més calorosos, sol ser també el producte amb més rotació en congeladors i lineals de grans superfícies. Segons diferents estudis de consum, la despesa mitjana per llar en gelats augmenta fins a un 40% durant el mes de juliol, impulsada per les onades de calor i les campanyes promocionals que cada any llancen les principals cadenes.

En aquest context, la política de descomptes i promocions adquireix un paper determinant. Els supermercats, conscients de l'alta demanda i del component emocional que envolta l'acte de comprar gelat, dissenyen estratègies orientades tant a la captació com a la fidelització del client. Bonpreu i Esclat, dues ensenyes referents a Catalunya, han apostat per una fórmula d'èxit provat: rebaixes directes en la segona unitat d'una marca líder i apreciada com Magnum, adaptant la seva campanya al perfil del consumidor exigent i familiar.

| BonpreuEsclat

Una campanya per a tots els gustos: 2a unitat al 50% en Magnum

Des de l'1 fins al 14 de juliol de 2025, Bonpreu i Esclat apliquen un 50% de descompte en la segona unitat d'una selecció molt variada de gelats Magnum. Aquesta promoció, clarament destacada als fullets i a la botiga física, permet que el consumidor combini al seu gust diferents referències de Magnum, des dels clàssics ametllats fins a les versions més innovadores com Double Starchaser, Utopia Double o els formats mini i bon bon, pensats per compartir o per a qui busca porcions més controlades.

La mecànica és senzilla però efectiva: el descompte s'aplica sobre la unitat de menor preu, convidant a experimentar i a barrejar sabors, formats i presentacions. És rellevant assenyalar que l'oferta abasta tant gelats tradicionals en barra com les versions en terrina i bombons gelats, cosa que amplia les possibilitats d'elecció per a tot tipus de llars. Tanmateix, queden fora de la promoció algunes referències molt específiques com el Magnum clàssic en certs formats, una pràctica habitual que respon a criteris de rendibilitat i estoc.

Per al consumidor informat, aquesta estratègia suposa un doble avantatge. D'una banda, incrementa el valor de la compra en permetre gaudir d'una marca premium amb un estalvi notable; de l'altra, incentiva la prova de nous productes sense comprometre el pressupost. A més, en un entorn on la competència al lineal de congelats és ferotge, aquest tipus de campanyes enforteix la imatge de la cadena i fidelitza qui busca qualitat sense renunciar a les millors condicions.

Quin Magnum puc trobar a la promoció? Varietat i novetats

La selecció de gelats Magnum en oferta és una mostra de l'esforç de la cadena per adaptar-se a les tendències de consum.

| BonpreuEsclat

A la imatge promocional s'aprecien tant referències tradicionals com propostes novedoses: Magnum Mini Classic Almond, Almond 3+1 gratis, Double Starchaser, Double Sunlover, Utopia Double, Caramel & Nuts Bar, terrines Double Gold Caramel Billionaire o Mini Collection 95% Cocoa. També hi apareixen formats orientats al picoteig o a la celebració en grup, com els Magnum Bon Bon, cada cop més populars en reunions familiars i trobades d'estiu.

L'aposta per la varietat respon a una demanda creixent de personalització. Segons dades recents, més del 60% dels consumidors valora poder triar entre diferents sabors i formats en les seves compres de gelats. La presència de productes com el Magnum Vegan o el Double Chocolate & Cookies mostra l'interès per captar tant el públic més clàssic com els nous perfils que busquen opcions alternatives o experiències més gourmet.