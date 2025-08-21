Banco Santander avança més que mai el cobrament de la pensió: Quin dia t'arribaran els diners

L'avançament de l'abonament de les pensions a l'agost es converteix en un salvavides financer per a milions de jubilats en plena pujada d'estiu. Els bancs aprofiten al màxim els seus calendaris per fidelitzar un col·lectiu clau en l'economia nacional.
En un entorn econòmic on cada euro compta, l'arribada de la pensió marca el ritme financer de més de deu milions de llars. El període estival, i en particular el mes d'agost, representa un desafiament per a la planificació de despeses. Les vacances, les trobades familiars i un major consum social eleven la pressió sobre les economies domèstiques.
La data exacta de l'ingrés de la prestació per jubilació adquireix una rellevància crítica, convertint-se en una dada esperada amb enorme interès. Els bancs, conscients d'aquesta realitat, han transformat l'avançament d'aquests pagaments en una potent eina de captació i fidelització. Una cursa no oficial en què cada dia d'avançament compta.
El lleuger alleujament que porta la revalorització de 2025
L'exercici 2025 ha portat amb si una necessària actualització en les quanties de les pensions. Una mesura destinada a pal·liar la pèrdua de poder adquisitiu acumulada. Des de l'1 de gener, les pensions contributives i les del Règim de Classes Passives van experimentar un increment del 2,8%. Aquest ajust, encara que moderat, es tradueix en un petit respir per als beneficiaris.
Per exemple, un pensionista amb una prestació mitjana de jubilació, que el 2024 rondava els 1.441 euros mensuals, ha vist el seu ingrés augmentar en aproximadament 40 euros al mes. Això suposa prop de 600 euros addicionals a l'any.
L'impacte ha estat encara més significatiu en els trams més baixos. S'ha produït una pujada del 6% per a les pensions mínimes. Més elevada - un 9% - per a les no contributives, buscant protegir els col·lectius més vulnerables.
L'estratègia bancària darrere de l'avançament de la pensió
Encara que la normativa de la Seguretat Social estipula que l'abonament de les pensions es realitza a mes vençut, generalment entre el primer i el quart dia hàbil del mes següent, la pràctica bancària ha alterat completament aquest costum.
Aquesta decisió no és un acte de generositat, sinó una calculada estratègia comercial. En un mercat tan competitiu, oferir els diners de la pensió uns dies abans s'ha convertit en un valuós servei diferencial. Això atrau i reté el col·lectiu de pensionistes, un perfil de client tradicionalment estable i amb una alta vinculació amb la seva entitat.
Calendari de pagaments a l'agost: Santander pren la davantera
Per al mes d'agost de 2025, la competència per ser el primer a abonar les pensions s'intensifica. Banco Santander ha decidit moure fitxa de manera significativa, programant l'ingrés per al divendres 22 d'agost.
Aquesta data situa l'entitat entre les més matinadores del sector, oferint als seus clients pensionistes la possibilitat de disposar dels seus diners just abans de l'últim cap de setmana complet del mes.
En el cas de no rebre l'ingrés abans del 4 de setembre, és recomanable contactar primer amb l'entitat bancària. Si el problema persisteix, dirigir una reclamació a la Seguretat Social.