Largas filas en Mercadona para probar su última novedad: no la tienen ni Lidl ni Aldi

Mercadona ha sabido ganarse la confianza de millones de consumidores en España gracias a su constante innovación. Fundada hace casi medio siglo por Juan Roig, la cadena valenciana ha evolucionado de forma constante. Y ha ido ampliando servicios y ofreciendo novedades que se adaptan al estilo de vida actual a medida que avanza el tiempo.

Entre las propuestas más valoradas están las comidas listas para llevar y el servicio de compra a domicilio. Pero Mercadona no se detiene y, ahora ha lanzado una novedad que está generando largas colas en sus supermercados. Un producto que no se encuentra en otras grandes cadenas como Lidl o Aldi.

| Mercadona, TikTok, Montaje propio, @que_lo_pruebe_iris

Una experiencia cafetera que compite con las cafeterías

Desde este año, Mercadona ha comenzado a instalar en sus tiendas una máquina de café para llevar. Esta innovación ya ha conquistado a los clientes en ciudades como Valencia y empieza a extenderse por otras zonas del país, incluida Madrid.

El nuevo servicio permite a los compradores disfrutar de un café recién molido sin salir del supermercado. La máquina, de tecnología avanzada, ofrece desde un simple café solo hasta capuchinos, todos a precios asequibles y con la opción de pagar en tarjeta o en efectivo.

Precios y variedades para todos los gustos

Los precios varían entre 1,30 euros para el café solo y 2 euros para un capuchino. También se puede pedir un cortado por 1,40 euros o un café con leche por 1,60 euros. Todos vienen en vasos con tapa, cucharas y endulzantes incluidos.

La máquina está diseñada para ofrecer una experiencia cómoda, con vasos de distintos tamaños y opciones como azúcar o sacarina. Una solución rápida para quienes buscan comodidad sin renunciar al buen café.

| Twitter, @validovalencia

Una respuesta a las preferencias de los consumidores

Esta propuesta no solo responde al auge del consumo rápido, sino también a la búsqueda de calidad por parte de los clientes. Mercadona, además, sigue ofreciendo su amplia gama de cafés molidos para preparar en casa: natural, mezcla, fuerte o descafeinado.

Con más de 1.600 tiendas en España, la cadena prevé extender este servicio a gran parte de sus establecimientos. Si la demanda se mantiene, es probable que este café “take away” se convierta en habitual en sus supermercados.

En la Comunidad Valenciana y en Madrid, el café caliente ha sido muy bien recibido por los clientes, especialmente en horas tempranas del día. Con este movimiento, Mercadona refuerza su posición como líder en novedades para el consumidor. Con soluciones accesibles, cómodas y de calidad en el entorno del supermercado y ubicándose en la delantera frente a la competencia.