Li cobren 1€ per una til·la, critica el bar i rep una resposta sublim: 'Això és...'

La curiosa situació que es va produir en un bar ha causat enrenou en xarxes socials, després que una clienta deixés una crítica negativa després d'un petit incident. Segons la clienta, va demanar una infusió, però el bar es va equivocar i li van portar una til·la en lloc del rooibos que va sol·licitar. Tot i que el bar li va oferir canviar la beguda diverses vegades, la clienta va decidir no fer-ho i va optar per prendre la til·la. Tot i això, més tard va publicar una ressenya criticant el fet d'haver pagat 1€ per aquesta til·la, cosa que per a ella va deixar un "mal gust de boca", ja que esmentava que ni el bar s'enriquia amb aquell euro ni ella s'empobria, però era un detall que no li va agradar.

La resposta del propietari del bar no es va fer esperar i va ser tot un exemple de contundència, amabilitat i defensa del negoci. L'amo va començar reconeixent que, efectivament, hi va haver un error amb la infusió, però també va aclarir que se li va oferir a la clienta canviar-la fins a quatre vegades, i que ella va insistir que no hi havia cap problema. De fet, va detallar que la clienta va passar 45 minuts al bar i que, al final, només se li va cobrar 1€ per la infusió especial, una tarifa reduïda. Tot i això, el que més va molestar l'amo va ser la ressenya negativa que va aparèixer després, considerant-la com una "punyalada per l'esquena", ja que pensava que el comportament del seu personal havia estat més que correcte.

Un dia més a l'oficina

El tuit, compartit pel popular compte Soy Camarero, ràpidament es va viralitzar, sumant milers d'interaccions i generant un debat sobre com les petites incidències als bars poden acabar en crítiques que, segons molts, són injustificades. El propietari del bar va explicar que, encara que el seu negoci no és una ONG, intenta sempre oferir el millor servei possible, però que situacions com aquesta resulten frustrants per als que treballen en hostaleria.

El que més va destacar a les xarxes va ser el to mesurat però ferm del propietari del bar, que, lluny d'insultar o atacar, va explicar detalladament la seva versió dels fets, suggerint que el tracte a la clienta va ser exemplar. "No entenc que ens faci una cara i després vulgui un consum gratuït quan se li va insistir fins a quatre vegades a canviar-lo", va afegir. La resposta de l'amo ha estat qualificada per molts usuaris com a "sublim" i "perfectament mesurada". Aquest és un simple exemple més dels surrealistes episodis que es viuen diàriament als bars.

Així proclamava el propietari del bar en la seva resposta: "Bones Esther, com diuen al meu poble, això és una apunyalada drapaire en tota regla. Fins a 4 vegades li va dir el cambrer que li canviava, com vostè diu, li va demanar disculpes, no va voler canviar la consumició i deia que no passava res. Va estar 45 minuts usant les nostres instal·lacions, la infusió que va prendre era una especial i se li va cobrar com una infusió normal, per l'error, a 1 euro, ia sobre ens apunyala per l'esquena posant-hi. aquesta ressenya. Crec que el comportament de l'empresa va ser exemplar. un consumició gratis quan se li va insistir fins a 4 vegades a canviar-ho. En fi, hi ha gent per a tot".