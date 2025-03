La promoció d'oli d'oliva a Bonpreu i Esclat que ningú no es vol perdre

L'oli d'oliva verge extra continua sent un dels productes més apreciats i demandats als supermercats catalans. No només per la seva qualitat nutricional, àmpliament demostrada per nombrosos estudis científics, sinó també per ser un dels ingredients fonamentals en la gastronomia mediterrània.

A Catalunya, els consumidors busquen contínuament ofertes atractives que els permetin adquirir productes d'alta qualitat a preus accessibles, especialment en temps de creixent inflació.

Precisament, conscients d'aquesta necessitat i en sintonia amb les tendències de consum actuals, els supermercats Bonpreu i Esclat han llançat una oferta especialment atractiva en un dels seus productes estrella: l'oli d'oliva verge extra de la marca COOSUR, reconegut pel seu prestigi i qualitat excepcional. La promoció, vigent fins al pròxim 31 de març de 2025, arriba just a temps per abastir el rebost amb un dels ingredients imprescindibles a la cuina local.

| Bonpreu

Una oferta atractiva amb grans descomptes

La promoció específica de Bonpreu i Esclat ofereix la possibilitat d'adquirir dues varietats destacades d'oli d'oliva verge extra COOSUR, Picual i Hojiblanca, ambdues molt apreciades pels consumidors exigents.

El primer envàs té un preu habitual de 8,99 euros, mentre que la segona unitat gaudeix d'un extraordinari descompte del 70%, quedant en només 2,70 euros. Gràcies a aquesta estratègia de màrqueting, comprant dues unitats, el preu mitjà per ampolla es redueix considerablement fins als 5,84 euros cadascuna, convertint-la en una oportunitat única per aprofitar.

La varietat Hojiblanca, molt apreciada per la seva suavitat i equilibri en el sabor, és perfecta per a amanides, verdures fresques i plats en cru. D'altra banda, l'oli Picual, més intens i lleugerament picant en boca, està especialment indicat per cuinar guisats, carns i peixos. Ambdues opcions ofereixen un producte excepcional que satisfà àmpliament tant a aquells que prioritzen el sabor com a aquells que valoren els beneficis per a la salut.

| BonpreuEsclat

Qualitat nutricional i origen garantit

L'oli d'oliva verge extra destaca no només pel seu sabor, sinó també pels seus nombrosos beneficis per a la salut. Ric en antioxidants i greixos saludables, el consum habitual d'aquest producte ha estat associat amb la reducció del risc de malalties cardiovasculars, gràcies a la seva capacitat per reduir el colesterol dolent (LDL) i millorar el perfil lipídic general del consumidor.

COOSUR és una marca de confiança amb una llarga tradició al mercat espanyol, els productes de la qual destaquen per la qualitat garantida des del seu origen fins a la seva arribada als supermercats. La traçabilitat de l'oli assegura que cada ampolla conté oli pur extret mitjançant processos mecànics en fred, garantint així la conservació total de les seves propietats nutricionals i organolèptiques.