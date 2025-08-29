Juan Manuel Medina (advocat): 'No pots viatjar amb més de 10.000 euros en efectiu'

Viatjar és una de les experiències més desitjades, especialment a l'estiu quan milers de turistes es mouen dins i fora d'Espanya. En aquestes dates, la planificació sol centrar-se en destinacions, hotels i transport, però poques vegades es posa atenció als aspectes legals. Tanmateix, conèixer certes normes per entrar o sortir del país pot evitar problemes importants durant el viatge.
Cada any, són molts els viatgers que es troben amb situacions imprevistes en travessar fronteres. No sempre es tracta de documentació o visats, també existeixen normes vinculades als diners que es porten a sobre. És aquí on la informació pràctica resulta essencial per viatjar amb tranquil·litat i sense entrebancs.
El límit legal de diners en efectiu: Juan Manuel ho deixa clar
L'advocat Juan Manuel Medina, amb més de 15 anys d'experiència, ha aclarit un dels dubtes més freqüents a La Sexta. “No pots viatjar amb més de 10.000 euros en efectiu, ni pots sortir d'Espanya ni pots entrar”, va explicar al programa Más Vale Tarde. La normativa busca prevenir operacions il·lícites com el blanqueig de capitals.
Medina va advertir que qui intenti entrar o sortir amb sumes superiors “corre el risc que els diners siguin requisats”. Va afegir que les autoritats actuen perquè els diners en efectiu són anònims, fàcils de transportar i acceptats a qualsevol part del món. És precisament per aquestes característiques que es converteixen en el mitjà preferit per xarxes criminals.
Ho va il·lustrar amb un exemple cinematogràfic: El Lobo de Wall Street, on personatges travessen fronteres amagant diners a la roba. Encara que sembli ficció, va recordar que és una pràctica real que s'intenta frenar amb mesures estrictes.
Juan Manuel Medina avisa de què fer si viatges amb grans quantitats
En cas de superar el límit, la recomanació és simple: declarar els diners i, si no es fa, l'efectiu pot ser retingut per les autoritats. Medina va explicar que, si pots demostrar que procedeix d'un compte corrent o d'una activitat lícita, finalment serà retornat. No obstant això, no és una experiència agradable haver d'esperar a la frontera per demostrar la legitimitat dels diners.
L'expert va insistir que no cal viatjar amb tants diners. “Avui dia, al 99,99 % dels països del món pots pagar amb targeta o treure diners als caixers”, va puntualitzar. Això redueix riscos i aporta més seguretat al turista.
El missatge és optimista: la legislació no vol complicar els viatges, sinó protegir els consumidors i garantir un entorn financer més segur. Amb mesures senzilles com utilitzar targetes o mitjans electrònics, els viatgers poden gaudir de les seves vacances sense preocupacions.