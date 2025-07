Es freguen les mans: Les dades sorprenents del Banc Santander a Europa

El primer semestre de 2025 ha despuntat com el més sòlid per a la banca europea des de finals dels 90. L'índex Stoxx 600 Banks s'ha revaloritzat un 29 %, reflex d'un sector pressionat originalment pels tipus negatius del BCE, però que ara capitalitza la recuperació econòmica xtb.com. En aquest panorama, els bancs espanyols han pres el protagonisme gràcies a l'increment del seu marge net d'interessos, impulsat per tipus més alts i un creixement sostingut en la concessió de crèdit hipotecari, sobretot en països com Itàlia i Espanya.

Santander, estrella europea: una revalorització del 50 % i capitalització de mercat

Banco Santander ha estat l'entitat amb més ascens a Borsa durant el primer semestre. Les seves accions s'han disparat entre un 50 % i un 57 % des de començaments d'any. Aquest rally ha portat la capitalització borsària per sobre dels 100.000 milions d'euros, un nivell no assolit des de l'abril de 2015. S'esperava que aquesta recuperació s'apalanqués en una combinació de marges sòlids, polítiques de retribució a l'accionista i millora de l'eficiència operativa.

Beneficis i dividends: un balanç equilibrat i atractiu per a l'inversor

Santander presenta un mix de creixement i rendibilitat convincent. A finals de 2024, va obtenir un benefici net de 12.574 milions d'euros, gairebé el doble que fa una dècada, acompanyat d'una ràtio d'eficiència millorat al 41,8 % i un CET 1 ple de qualitat al 12,8 %, amb objectiu del 13 % per a 2025. Al primer trimestre de 2025, el benefici net va créixer un 19 %, fins a situar-se en 3.400 milions d'euros, superant lleugerament les estimacions.

| Canva

La recompensa a l'accionista forma part del nucli de la seva proposta de valor: ha llançat un pla de recompra d'accions amb un retorn previst de 10.000 milions entre 2025 i 2026, a més de mantenir un pay‑out del 50 %. Alhora, Morgan Stanley el considera un dels quatre bancs europeus “favorits” per liderar el rally borsari en banca, amb un preu objectiu de 8,3 €/acció —un 19 % d'upside des de nivells actuals— en un entorn de creixement del sector estimat en un 15 %.

Diversificació geogràfica i trajectòria de transformació

La fortalesa de Santander resideix en la seva diversificació internacional. La seva presència a Espanya, EUA i Amèrica Llatina li permet compensar la feblesa relativa en mercats com Brasil i Mèxic, on els marges s'han vist impactats per conjuntures específiques, però no han suposat un llast gràcies al dinamisme del conjunt.

A més, el banc ha intensificat un procés de transformació digital, que li ha permès reduir costos operatius i millorar l'eficiència. Aquest canvi estratègic, que va començar fa diversos anys, es percep ara en els resultats: més control de despeses i creixement estable de les unitats de banca minorista i gestió de patrimonis.

| XCatalunya, Sorembadesignz

Riscos a vigilar: tipus en descens i geopolítica

Tot i els èxits, l'entorn presenta desafiaments. L'eventual reducció dels tipus per part del BCE —encara que parcial— podria estrènyer els marges en el futur. Segons Morgan Stanley, una baixada de 50 punts bàsics tindria un impacte estimat del ‑2,6 % en marge d'interessos i ‑5 % en beneficis generals. A això s'afegeixen incerteses geopolítiques, com l'evolució econòmica a Llatinoamèrica, que podrien afectar els beneficis en divises locals.

Santander té moltes possibilitats de revalorització

Santander ha emergit com el gran protagonista del ressorgiment bancari a Europa, conjugant resultats financers sòlids, estratègies de remuneració a l'accionista i una visió optimista de futur. Això, unit a un posicionament internacional robust i avenços en digitalització, li atorguen un perfil atractiu malgrat els riscos de tipus i volatilitat. El consens d'analistes, que contempla un preu objectiu de fins a 8,3 €/acció, justifica la confiança en el seu potencial d'alça.